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Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı

Düzce'de düzenlenen off-road festivalinde Fatih Mercan'ın aracı su etabında devrildi. Yarışçı, aksiyon dolu anlardan keyif aldığını belirtirken seyirciler adrenalin dolu gösteriyi izledi.

İhlas Haber Ajansı
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Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı
Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı
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Düzce'de düzenlenen Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) festivalinde heyecan dolu anlar yaşandı. Off-road tutkunlarının nefes kesen performanslarına tanık olunan etkinlikte, Fatih Mercan yönetimindeki araç su etabında devrildi. Dron kameralarına saniye saniye yansıyan bu görüntüler izleyenlere adrenalin dolu anlar yaşattı.

Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı

"Bu İşten Zevk Alıyoruz"

Devrilen aracın yarışçısı Fatih Mercan, olay sonrası açıklama yaparak bu tür durumlara alışık olduklarını ve aksiyon dolu anlardan keyif aldıklarını belirtti. "Güzel bir devrilme oldu. Biz bu işten zevk alıyoruz. Bilenler beni tanır, bu parkurda Türkiye'nin en uzun uçuşunu gerçekleştirdim. Burada da akrobasi hareketi yapmayı düşünüyordum," dedi. Ayrıca, devrilmeye dair düşüncelerini paylaşan Mercan, "Bazı arkadaşlarım 'Devrilsem mi?' diye tereddüt ederken ben 'Aracı devireceğim' dedim ve devirdim. Bu işten zevk alıyoruz, benim için bir problem yok," ifadelerini kullandı.Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı

"En Güzel Gösteriyi Biz Yaptık"

Festivaldeki yarışmanın güzel bir başlangıç yaptığını söyleyen Mercan, yağmur yağmasına rağmen hava koşullarının mükemmel olduğunu vurguladı. "Zaten bizim sevdiğimiz havalar. Yarışlar ve parkur da çok güzeldi. Gösteriler çok iyi oldu. En güzel gösteriyi de bizim yaptığımızı düşünüyoruz," şeklinde konuştu.Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı

Aracın kurtarılmasının ardından Mercan, parkura geri dönerek yarışa devam etti. Bu aksiyon dolu festivalde, seyirciler de Mercan ve ekibinin performansından büyük keyif aldı. Festival, off-road tutkunlarının adrenalin dolu anlarına sahne olarak unutulmaz bir gösteri sundu.Off-Road festivalinde heyecan dorukta! Araç su etabında devrildi, izleyenler gözlerine inanamadı

# türkiye, düzce, araç

05 May 2024 - 15:46 Düzce- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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