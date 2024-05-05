Sizi umreye götüreceğiz dediler, 10 milyon TL dolandırdılar! Asıl mağdur biziz iddiası

Umre Ziyaretini Bekleyen 412 Kişi Mağdur Oldu

Kocaeli, İstanbul, Bursa, Sakarya gibi illerde Umre'ye gitmek isteyen 412 kişi, Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar’a ait turizm acentesine 10 milyon TL ödedikten sonra dolandırıldıklarını iddia etti. Çokyaşar ve işbirlikçisi Ersoy Y., umre tarihinin ertelenmesinden dolayı suçlandıklarını, asıl mağdur olduklarını belirtti.

Savunma: Uçuş Firması Bizi Mağdur Etti

Sakarya'da gözaltına alınan şüpheliler, SEGBİS aracılığıyla Bursa 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne ifade verdi. Çokyaşar, uçuş firmasının hatası yüzünden mağdur olduklarını söyleyerek suçlamaları reddetti: "İki kere uçuşlar iptal edildi. Sakarya’da serbest bırakıldık ama Bursa’daki şikayetler üzerine gözaltında kaldık."

Dolandırıcılık İddialarına Karşı Müdafilerinden Savunma

Çokyaşar’ın avukatı Nurcan Özlen, müvekkilinin uçuş firmasına tam ödeme yaptığını ve dolandırıcılık kastı olmadığını belirtti. Ersoy Y. ise umreye gitmek isteyen 12 kişiden para aldığını ve uçuşun ertelenmesinden dolayı paralarını geri ödemek istediğini savundu.

Dolandırıcılık Suçlamasıyla Tutuklandılar

İfadelerin ardından Ahmet Çokyaşar ve Ersoy Y., dini duyguların istismarı yoluyla dolandırıcılıkla suçlanarak tutuklandı. Turizm acentesi sahibi ve aracının iddialara rağmen mağdur oldukları savunması, dolandırılan vatandaşların zararını telafi etmedi.