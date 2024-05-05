Kanser tedavisinde umut veren gelişme! Prostat ve meme kanseri olanlar bu habere mutlaka baksın! Derdinizin dermanı burada...

Arilidin Barbitürat Türevi Moleküller Patent Aldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden Prof. Dr. Zuhal Gerçek ve İstanbul Medipol Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Güzel ile öğrencisi Betül Yaşin, kanser tedavisine umut ışığı tutacak yeni bir ilaç adayı molekül geliştirdi. “Kanser Tedavisinde İlaç Adayı Olarak Kullanılabilecek Arilidin Barbitürat Türevi Özgün Moleküller” başlıklı çalışma, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent aldı. Prof. Dr. Gerçek’in sentezini yaptığı moleküllerin anti-kanser aktivitesi, Prof. Dr. Güzel ve doktora öğrencisi Yaşin tarafından doğrulandı.

Tirozin Kinaz İnhibitörü Olarak Etkili

Test edilen moleküller, kanserli hücrelerin tirozin kinaz enzimini inhibe ederek, yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde etkili olduklarını gösterdi. Prof. Dr. Gerçek, sentezlenen moleküllerin anti-kanser potansiyelinin yüksek olduğunu vurgularken, özellikle meme ve prostat kanseri gibi yumuşak doku kanserlerinde umut vaat ettiğini belirtti.

Devam Eden Araştırmalar ve Gelecek Potansiyeli

Üç yıldır süren proje henüz tamamlanmasa da patent alınan bu ilaç adayı, eczacılar ve ilaç enstitüleri tarafından ticarileştirilebilir. Moleküllerin türevlerinin de çalışılması planlanıyor. Prof. Dr. Gerçek, “Dünyanın en çok zarar gördüğü kanser türlerinin tedavisine bir ışık da biz yakmış oluruz. Bu projeyi yaklaşık üç yıl çalıştık ve sonuçları yeni alıyoruz. İlaca dönüştüğünde hepimiz için daha da mutluluk verici bir sonuç olacak,” dedi.