- Asayiş

Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı

Karabük’te ters yönde giden bir otomobil, trafikte tehlikeye neden oldu. Soğuksu Mahallesi yönünde ilerleyen araç, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis ekipleri, sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı
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Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı
Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı
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Tehlikeli Sürüş Karabük'te Görüntülendi

Karabük’te trafikte ters yönde ilerleyen bir otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zonguldak Caddesi üzerinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde seyir halindeydi. Üstelik sürücü, bir süre boyunca ters yönde ilerlemekle kalmayıp, alt geçidi de kullanarak trafikte tehlikeli bir duruma neden oldu.

Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı

Cep Telefonu Kamerası Her Şeyi Kaydetti

Tehlikeli sürüş, aynı yolu kullanan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hatalı yönde ilerlediği, karşıdan gelen araçların yolunu kestiği ve trafik güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Diğer sürücüler, ters yönden gelen araca karşı önlem almak zorunda kaldı.Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı

Polis Ekipleri Olayla İlgili Çalışma Başlattı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek ve gerekli cezai işlemi uygulamak için çalışma başlattı. Trafik güvenliğini ihlal eden bu sürücüye verilecek cezai işlem ve trafik kurallarını ihlal eden diğer sürücülerin cezalandırılması konusundaki uygulamalar merakla bekleniyor.
# polis, karabük, otomobil, trafik

05 May 2024 - 16:07 Zonguldak- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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