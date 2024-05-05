Nasrettin hocanın eşeğe ters binmesi gerçek oldu! Ters Yönde Giden Otomobil herkesi şaşkına çevirdi! Kameralara böyle yakalandı

Tehlikeli Sürüş Karabük'te Görüntülendi

Karabük’te trafikte ters yönde ilerleyen bir otomobil, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Zonguldak Caddesi üzerinde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Soğuksu Mahallesi istikametine doğru ters yönde seyir halindeydi. Üstelik sürücü, bir süre boyunca ters yönde ilerlemekle kalmayıp, alt geçidi de kullanarak trafikte tehlikeli bir duruma neden oldu.

Cep Telefonu Kamerası Her Şeyi Kaydetti

Tehlikeli sürüş, aynı yolu kullanan başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hatalı yönde ilerlediği, karşıdan gelen araçların yolunu kestiği ve trafik güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye attığı açıkça görülüyor. Diğer sürücüler, ters yönden gelen araca karşı önlem almak zorunda kaldı.

Polis Ekipleri Olayla İlgili Çalışma Başlattı

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Karabük Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, sürücünün kimliğini belirlemek ve gerekli cezai işlemi uygulamak için çalışma başlattı. Trafik güvenliğini ihlal eden bu sürücüye verilecek cezai işlem ve trafik kurallarını ihlal eden diğer sürücülerin cezalandırılması konusundaki uygulamalar merakla bekleniyor.