05 May 2024 - 12:00- Gündem G:

Bolu vefat edenler.. 05 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 05 Mayıs 2024 Bugün 2 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Bolu vefat edenler.. 05 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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MUSTAFA ÖZDEMİR

Seben ilçesi halkından Maria ÖZDEMİR’in eşi Arif ve Azime ÖZDEMİR’in oğlu Nuh ÖZDEMİR’in abisi

Cenazesi buğün Seben ilçesi merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Keskinli mahallesi mezarlığına defnedilecektir.

Saat 11:30 da Aktaş camii önünden araç kaldıralacaktır

ŞEREF AKTAY 

Yukarı çamlı köyü halkından Durdane AKTAY’ın eşi Murat ,İlyas ,Yasemin AKTAY’ın babaları

Cenazesi buğün Yukarı çamlı köyü  camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
# araç

05 May 2024 - 12:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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