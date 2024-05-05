Bolu vefat edenler.. 05 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

MUSTAFA ÖZDEMİR
Seben ilçesi halkından Maria ÖZDEMİR’in eşi Arif ve Azime ÖZDEMİR’in oğlu Nuh ÖZDEMİR’in abisi
Cenazesi buğün Seben ilçesi merkez camiinde kılınacak öğle ve cenaze namazı sonrası Keskinli mahallesi mezarlığına defnedilecektir.
Saat 11:30 da Aktaş camii önünden araç kaldıralacaktır
ŞEREF AKTAY
Yukarı çamlı köyü halkından Durdane AKTAY’ın eşi Murat ,İlyas ,Yasemin AKTAY’ın babaları
Cenazesi buğün Yukarı çamlı köyü camiinde kılınacak ikindi ve cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.