Zonguldak'ta 6. sınıf öğrencisi Ayşe Eslem Yangın, doğal bitki özlerinden ekmekte küflenmeyi geciktirecek yenilikçi bir katkı maddesi geliştirdi. TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Ankara bölge birinciliği elde eden Yangın, danışman öğretmeni Burcu Atabey Özdemir ile birlikte bitkilerin küflenme üzerindeki etkisini inceledi.

Doğal Bitki Özleriyle Geciken Küflenme

Yangın, çevresinde bulunan tüketilebilir bitkilerin özütlerini Soxhlet ekstraksiyon cihazıyla çıkardı ve ot çayı, kuşburnu, ayva yaprağı ve çakal eriği özlerinden ekmekler yaptı. Ekmeklerde su yerine bitki özütü kullanan Yangın, ot çayı özütü katkılı ekmeklerin üç hafta boyunca küflenmeden kaldığını gözlemledi. Dördüncü haftada bile küflenmenin başladığı gözlemlenen bu ekmeklerin aksine, diğer bitki özlerinden yapılan ekmekler daha erken küflendi.

Biyobozunur Ambalajlar ile Çift Koruma

Yangın, bitki özleriyle oluşturduğu biyobozunur ambalajlarla da ekmeklerin ömrünü daha da uzattı. Gliserin, saf su, bitki özütü ve jelatin ile hazırlanan bu doğal ambalajlarda korunan ekmekler, katkısız biyobozunur ambalajlardakine kıyasla daha uzun süre küflenmeden kaldı. Özellikle ot çayı özütü katkılı biyobozunur ambalajın koruduğu ekmek dilimlerinde hiç küflenme olmadı.

Küflenmeyi Önleyen Doğal Çözüm

Ayşe Eslem Yangın, projesinin ekmek israfını önleyerek sürdürülebilirliğe katkı sağlayabileceğini vurguladı. Ot çayı gibi doğal bitki özlerinin kimyasal içerikleri konusunda daha fazla bilimsel araştırma yapılması gerektiğini belirten Yangın, geliştirdiği yöntemle ekmek israfının da önüne geçilebileceğini ifade etti.