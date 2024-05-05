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6 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

6 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Gerede, Mengen dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
Osman Aykan Tüm Haberleri
6 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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6 Mayıs 2024 Pazartesi  Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUMENGENBAŞYELLİCE, DEGIRMENYANI, GERİŞ, IMAMOGLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAPINAR, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KÖPRÜBAŞI, MERKEZ, SEYREK, TASAN, YELLİCEDEMİRCİLERBAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, IMAMOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ06.05.202409:3014:00
BOLUMERKEZAKPINAR, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT, YUVAYAYLA SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA ÇAYDURT KÖY SOKAĞI06.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZYENİÇAYDURT, YUVAÇAYDURT EVLERİ KÖY SOKAĞI, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YUVA ÇAYDURT06.05.202409:0011:00
BOLUMERKEZYENİÇAYDURTYUVA KÖY ÇİMENTO FARİKASI YANI06.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZMERKEZ, TARAKÇIAŞ ÇAMLI KÖYÜ YOLU, TARAKCI KÖYÜ YOLU, TARAKÇI KÖY YOLU06.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZKÜPLÜCEMENGEN YOLU06.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZKÜPLÜCEKÜPLÜCE KÖYÜ YOLU, KÜPLÜCE KÖYÜ YUKARIKÖY MAH06.05.202409:0011:00
BOLUMERKEZAFŞAR, GIDIRIS ANKARA BOLU YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU06.05.202409:0011:00
BOLUGÖYNÜKÇALICA, ÇAPAR, DAĞHACILAR, GÜNEYÇALICA, KABALARCEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR  KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU06.05.202409:3015:00
BOLUGÖYNÜKAHMETBEYLER, ÇATAK, DEMİRHANLAR, FAKILAR, GÜRPINAR MERKEZ, N KENDISIAHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, ÇATAK, ÇATAK MAHALLE YOLU, DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖY YOLU, SOGUKÇAM KÖY YOLU06.05.202409:3015:00
BOLU MUDURNUTAŞÇILARBOLU NALLIHAN YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU06.05.202410:0013:00
BOLUMUDURNUMERKEZ, YAZILARBOLU BİLECİK YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU06.05.202410:0014:00
BOLUMUDURNUKARACASUMANDIRA, TAŞKESTİADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK.06.05.202410:0012:00
BOLUGEREDEBAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMİRCİLER, HACI IPEKLER, YENI, YENİ100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., ARDIÇ SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., GEREDE- KARABÜK BAĞLANTISI, GÜMÜŞ SK., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TEPE, YAYLACI SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD.06.05.202410:0015:00
BOLUMENGENDEMİRCİLER, MERKEZDEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU06.05.202410:0016:30
# karabük, mudurnu, tarih, ankara

05 May 2024 - 16:12 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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