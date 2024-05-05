6 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Gerede, Mengen dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

6 Mayıs 2024 Pazartesi Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MENGEN
|BAŞYELLİCE, DEGIRMENYANI, GERİŞ, IMAMOGLU, KARACAAGAÇ, KARACAAĞAÇ, KARAPINAR, KATIRCIOGLU, KEYFANOGLU, KÖPRÜBAŞI, MERKEZ, SEYREK, TASAN, YELLİCEDEMİRCİLER
|BAŞYELLİCE KÖYÜ YOLU, DEGIRMENYANI MAHALLE YOLU, IMAMOGLU MAHALLE YOLU, KARACAAGAÇ MAHALLE YOLU, KARACAĞAÇ, KATIRCIOGLU MAHALLE YOLU, KEYFANOGLU MAHALLE YOLU, KÖPRÜBASI MERKEZ KÖY YOLU, KÖPRÜBAŞI KÖYÜ YOLU, PAZARKÖY CD., SEYREK MAHALLE YOLU, TASAN MAHALLE YOLU, YELLICEDEMIRCILER KÖY YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER, YELLİCEDEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, YELLİCEDEMİRCİLER KÜME EVLERİ
|06.05.2024
|09:30
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|AKPINAR, YENIÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT, YUVA
|YAYLA SK., YENI ÇAYDURT MERKEZ, YENİÇAYDURT KÖYÜ, YUVA ÇAYDURT KÖY SOKAĞI
|06.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|YENİÇAYDURT, YUVA
|ÇAYDURT EVLERİ KÖY SOKAĞI, YENİ ÇAYDURT MERKEZ KÖY SOKAĞI, YUVA ÇAYDURT
|06.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|YENİÇAYDURT
|YUVA KÖY ÇİMENTO FARİKASI YANI
|06.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|MERKEZ, TARAKÇI
|AŞ ÇAMLI KÖYÜ YOLU, TARAKCI KÖYÜ YOLU, TARAKÇI KÖY YOLU
|06.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KÜPLÜCE
|MENGEN YOLU
|06.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|KÜPLÜCE
|KÜPLÜCE KÖYÜ YOLU, KÜPLÜCE KÖYÜ YUKARIKÖY MAH
|06.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|AFŞAR, GIDIRIS
|ANKARA BOLU YOLU, GIDIRIS MAHALLE YOLU
|06.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|ÇALICA, ÇAPAR, DAĞHACILAR, GÜNEYÇALICA, KABALAR
|CEYLANLI KÖYÜ YOLU, ÇAPAR KÖYÜ YOLU, DAĞHACILAR KÖY YOLU, DAĞHACILAR KÖYÜ, DAĞHACILAR KÖYÜ YOLU, GÜNEY ÇALLICA MERKEZ, GÜNEYÇALICA KÖYÜ YOLU
|06.05.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AHMETBEYLER, ÇATAK, DEMİRHANLAR, FAKILAR, GÜRPINAR MERKEZ, N KENDISI
|AHMETBEYLER KÖY YOLU, AHMETBEYLER KÖYÜ YOLU, ÇATAK, ÇATAK MAHALLE YOLU, DEMIRHANLAR KÖY YOLU, DEMİRHANLAR KÖYÜ, DEMİRHANLAR KÖYÜ YOLU, FAKILAR MAHALLESI YOLU, GÜRPINAR KÖY YOLU, HASANLAR KÖY YOLU, SOGUKÇAM KÖY YOLU
|06.05.2024
|09:30
|15:00
|BOLU
|MUDURNU
|TAŞÇILAR
|BOLU NALLIHAN YOLU, TAŞÇILAR KÖYÜ YOLU
|06.05.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MUDURNU
|MERKEZ, YAZILAR
|BOLU BİLECİK YOLU, YAZILAR KÖYÜ MERKEZ MAH, YAZILAR MERKEZ KÖY YOLU
|06.05.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MUDURNU
|KARACASUMANDIRA, TAŞKESTİ
|ADA CD., ADAPAZARI MUDURNU YOLU, KARACASUMANDIRA, KARACASUMANDIRA SK.
|06.05.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|GEREDE
|BAHÇELIEVLER, BAHÇELİEVLER, DEMİRCİLER, HACI IPEKLER, YENI, YENİ
|100. SK., 101. SK., AĞLADI SK., ARDIÇ SK., ARMAĞAN SK., AYIŞIĞI SK., BAHÇELİ SK., BOLU SAMSUN YOLU, ÇEVIKOGLU, ÇEVİKOĞLU SK., ÇIGDEM, DERMAN SK., DİK SK., EMİRDAĞ SK., GEREDE- KARABÜK BAĞLANTISI, GÜMÜŞ SK., HACI BAKİ ÇEVİKOĞLU CD., HACI IPEKLER MAHALLE YOLU, HACI SADIK, HACI SADIK SK., İLKOKUL SK., KARABÜK, KARABÜK CD., KIBLE, KIBLE SK., KIYMET SK., MELTEM SK., MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN CD., NALBANT CD., NECIP FAZIL, NECİP FAZIL CD., POYRAZ, RÜZGAR SK., SANAYİ SİTESİ KÜME EVLER, SERÇE, SERÇE SK., SERİN SK., ŞİMŞİR SK., TEPE, YAYLACI SK., YILDIZ, YILDIZ SK., YÜKSEL, YÜKSEL CD., YÜZÜNCÜYIL CD.
|06.05.2024
|10:00
|15:00
|BOLU
|MENGEN
|DEMİRCİLER, MERKEZ
|DEMIRCILER MERKEZ KÖY YOLU, DEMİRCİLER KÖYÜ YOLU, DEMİRCİLER YOLU
|06.05.2024
|10:00
|16:30
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.