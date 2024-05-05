Sefo, Murda, Zara ve daha fazlası RAMS Müzik Festivali'nde Mr. Dosso Dossi ile buluşuyor!

Ünlü iş insanı ve DJ Hikmet Eraslan, ‘Mr. Dosso Dossi’ adıyla DJ setinin başına geçmeye hazırlanıyor. RAMS ve Dosso Dossi iş birliğiyle düzenlenen "RAMS Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi," 18 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı'da unutulmaz bir konser sunacak. Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran’ın sahne alacağı etkinlik, lazer ve ışık gösterileriyle 4 saat boyunca müzik şöleni yaşatacak.
Türkiye’nin En Büyük Açık Hava Konseri
Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesini kuruyoruz. Yenikapı’da yüzbinlerce insanı unutulmaz bir görsel şölene davet ediyoruz,” dedi. 100 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde LED ekranların kullanılacağı konser halka açık ve ücretsiz olacak.
Sosyal Sorumluluk ve Sanat
Eraslan, konserin sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlandığını belirtti: “Sanat birleştirici bir güç. İş insanları kazançlarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle anılmalı. Bu organizasyonlar sayesinde, diğer iş insanlarını da teşvik etmeyi umuyoruz.”
Sanatı ve Müziği Ulaşılır Kılmak
Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle tanınan Eraslan, “Amacım müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her köşesine en popüler sanatçıları getirmek büyük mutluluk,” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.