- Kültür-Sanat

Sefo, Murda, Zara ve daha fazlası RAMS Müzik Festivali'nde Mr. Dosso Dossi ile buluşuyor!

DJ Hikmet Eraslan, 18 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı’da ‘RAMS Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi’ ile lazer ve ışık gösterileri eşliğinde Sefo, Murda, Zara gibi ünlü isimlerle unutulmaz bir konser sunacak.

Esra Perçin
Esra Perçin Tüm Haberleri
Sefo, Murda, Zara ve daha fazlası RAMS Müzik Festivali'nde Mr. Dosso Dossi ile buluşuyor! mask
Sefo, Murda, Zara ve daha fazlası RAMS Müzik Festivali'nde Mr. Dosso Dossi ile buluşuyor!
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Ünlü iş insanı ve DJ Hikmet Eraslan, ‘Mr. Dosso Dossi’ adıyla DJ setinin başına geçmeye hazırlanıyor. RAMS ve Dosso Dossi iş birliğiyle düzenlenen "RAMS Müzik Festivali By Mr. Dosso Dossi," 18 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı'da unutulmaz bir konser sunacak. Sefo, Murda, Zara, Burak Bulut, Kurtuluş Kuş, Ayaz Erdoğan ve Mustafa Baran’ın sahne alacağı etkinlik, lazer ve ışık gösterileriyle 4 saat boyunca müzik şöleni yaşatacak.

Sefo, Murda, Zara ve daha fazlası RAMS Müzik Festivali'nde Mr. Dosso Dossi ile buluşuyor!

Türkiye’nin En Büyük Açık Hava Konseri

Eraslan, “Türkiye’nin en büyük sahnesini kuruyoruz. Yenikapı’da yüzbinlerce insanı unutulmaz bir görsel şölene davet ediyoruz,” dedi. 100 metre uzunluğunda ve 15 metre yüksekliğinde LED ekranların kullanılacağı konser halka açık ve ücretsiz olacak.

Sosyal Sorumluluk ve Sanat

Eraslan, konserin sosyal sorumluluk bilinciyle hazırlandığını belirtti: “Sanat birleştirici bir güç. İş insanları kazançlarıyla değil, sosyal sorumluluk projeleriyle anılmalı. Bu organizasyonlar sayesinde, diğer iş insanlarını da teşvik etmeyi umuyoruz.”

Sanatı ve Müziği Ulaşılır Kılmak

Doğubayazıt, Şırnak ve Harran’da düzenlediği konserlerle tanınan Eraslan, “Amacım müziğin büyülü dünyasında halkımızı eğlendirmek. Ülkemizin her köşesine en popüler sanatçıları getirmek büyük mutluluk,” ifadelerini kullandı.

# türkiye, istanbul

05 May 2024 - 16:22 - Kültür-Sanat

Mahreç  Esra Perçin

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