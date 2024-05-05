Marmaris'te Volkan Konak rüzgarı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni açılan bir işletmede gerçekleştirilen "Yaza Merhaba" etkinliği, ünlü Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak’ın sahne almasıyla muhteşem bir açılış yaptı. Marmaris Barlar Sokağı’nda tüm yaz boyunca Türk halk müziği, sanat müziği ve arabesk sanatçılarının sahne alacağı mekan, ilk gecesinde Karadeniz müziğinin simge isimlerinden biri olan Volkan Konak’ı ağırladı.

"Kuzeyin Oğlu" Büyüledi

63 yaşındaki Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu" olarak anılan, Türk halk müziğinin sevilen seslerinden biri. Konak, kendisini dinlemeye gelenlere teşekkür ederek, Marmaris’in güzelliğine vurgu yaptı. Sanatçı, orkestrasıyla birlikte sevilen şarkılarını canlı seslendirdi. Dinleyiciler, Konak’ın duygusal parçaları ve coşkulu melodileriyle eşsiz bir akşam yaşadı. Orkestrasının enerjik performansı ve Konak’ın güçlü yorumları, geceye katılan herkesi etkiledi. Sanatçı, şarkı aralarında okuduğu şiirlerle de izleyicilere duygusal anlar yaşattı.

Konuklardan Yoğun İlgi

Mekanın açılış gecesine katılan konuklar, Volkan Konak’ın her şarkısını ve şiirini cep telefonlarıyla kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi. Konak'ın şarkılarına coşkuyla eşlik eden kalabalık, sanatçıya büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Gece boyunca sahneden enerjisini eksik etmeyen Volkan Konak, kendine özgü tarzı ve sahne hakimiyetiyle Marmaris’te unutulmaz bir atmosfer oluşturdu.

Yaza Muhteşem Başlangıç

Mekanın organizatörleri, Marmaris’teki bu yeni işletmede yaz boyunca farklı müzik türlerinde tanınmış sanatçıları konuk etmeye devam edeceklerini belirtti. Bu unutulmaz açılış gecesiyle "Yaza Merhaba" diyen işletme, yerli ve yabancı misafirler için keyifli ve müzik dolu anlar yaşatmayı hedefliyor.