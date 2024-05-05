7 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, Seben dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

7 Mayıs 2024 Salı Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|KARGIBAYRAMLAR
|54, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR CD., KARGI, KARGIBAYRAMLAR DELLER YAYLASI SK.
|07.05.2024
|09:30
|12:30
|BOLU
|DÖRTDİVAN
|ASAGI, AŞAĞI, YUKARI
|ASAGI MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU, YUKARIDÜĞER KÖYÜ YOLU
|07.05.2024
|13:30
|16:30
|BOLU
|SEBEN
|ÇAVUSLAR YAYLA, ÇAVUŞLAR YAYLA, DEDELER, DEMIRCILER YAYLA, DEMİRCİLER YAYLA, DENIZLER YAYLA, KORUCUK YAYLA, NIMETLI YAYLA, SOLAKLAR YAYLA, YAYLA, YUKARI, YUKARI YAYLA
|ALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER KÖYÜ YAYLASI, BOZYER YUKARI YAYLA YOLU, ÇAVUŞLAR YAYLASI, DEDELER KÖYÜ YAYLASI, DEDELER YAYLA YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRMENKAYA (MANDIR) YAYLASI, DENIZLER YAYLA YOLU, DEREBOY KÖYÜ YAYLASI, EKICILER YAYLA YOLU, EKİCİLER KÖYÜ TAŞLI YAYLA, HACIOĞLAN KÖYÜ YAYLASI, KESKİNLİ YAYLASI, KORUCUK YAYLA YOLU, KORUCUK YAYLASI, KOZYAKA DEMİRCİLER YAYLASI, KOZYAKA TAŞLI YAYLA, NIMETLI YAYLA YOLU, NİMETLİ (PİPAKLAR) YAYLASI, NİMETLİ YAYLASI, SOLAKLAR KÖYÜ YAYLASI, SOLAKLAR YAYLA YOLU, SOLAKLAR YAYLASI, TAŞLIYAYLA_GÖLETİ_AKÇAKİRSE YA
|07.05.2024
|10:00
|12:00
|BOLU
|MERKEZ
|ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ MÜCAVİR
|ÇUKUR SK., ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK MEVKI, HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ
|07.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR
|ELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI
|07.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|ELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR
|BOLU DÜZCE YOLU, ELMALIK, ELMALIK KÖY YOLU
|07.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|DÜVENLIK
|DÜVENLIK MAHALLE YOLU
|07.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|RIFATLAR
|ÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ
|07.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|DÜVENLİK
|ÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH
|07.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|GÖYNÜK
|AŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA, ÇAYKÖY, ELMACILAR, FAKILAR, GÜRPINAR, HALLAR, HASANLAR, HEBİLLER, HİMMETOĞLU, KARAARDIÇ, KARISIKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, KUYUPINAR, KUYUPINAR MERKEZ, KÜRNÜÇ, PELİTCİK, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZ
|AŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, HİMMETOĞLU ORTA MAH, İsimsiz56, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUYU PINAR MERKEZ, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU
|07.05.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|ASMA, YUKARI
|ASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU
|07.05.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MUDURNU
|GÜNEY, YUKARI GÜNEY
|İğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU
|07.05.2024
|10:00
|13:00
|BOLU
|MERKEZ
|KILIÇARSLAN
|124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR
|07.05.2024
|14:30
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|ÇIVRIL, ÇİVRİL, KILIÇARSLAN, PASAKÖY, PAŞAKÖY
|108, 117 SK., 118, 123 SK., 127, 127 SK., 128 SK., 129 SK., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1314 SK., 133, 136, 138 SK., 148, 148 SK., 149 SK., 153, 153. SK., 2247, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 34, 35, AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., D100 KARAYOLU_1, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., YUKARI ÇİVRİL 1. SK.
|07.05.2024
|09:30
|13:00
|BOLU
|MENGEN
|ORUÇOGLU
|ORUÇOGLU MAHALLE YOLU
|07.05.2024
|10:00
|14:00
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