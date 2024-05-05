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7 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, Seben dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

7 Mayıs 2024 Salı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, Seben dikkat! Önemli altyapı çalışmaları nedeniyle kapsamlı elektrik kesintileri. İşte SEDAŞ Planlı kesintiler tablosu...

Osman Aykan
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7 Mayıs 2024 Salı Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük, Dörtdivan, Seben dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak mask
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7 Mayıs 2024 Salı  Bolu Planlı Elektrik Kesinleri

PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ

İlİlçeMahalleCadde-SokakPlanlanan TarihBaşlama SaatiBitiş Saati
BOLUDÖRTDİVANKARGIBAYRAMLAR54, BAYRAMLAR, BAYRAMLAR CD., KARGI, KARGIBAYRAMLAR DELLER YAYLASI SK.07.05.202409:3012:30
BOLUDÖRTDİVANASAGI, AŞAĞI, YUKARIASAGI MAHALLE YOLU, YUKARI MAHALLE YOLU, YUKARIDÜĞER KÖYÜ YOLU07.05.202413:3016:30
BOLUSEBENÇAVUSLAR YAYLA, ÇAVUŞLAR YAYLA, DEDELER, DEMIRCILER YAYLA, DEMİRCİLER YAYLA, DENIZLER YAYLA, KORUCUK YAYLA, NIMETLI YAYLA, SOLAKLAR YAYLA, YAYLA, YUKARI, YUKARI YAYLAALPAGUT YUKARI YAYLA YOLU, BOLU KIBRISCIK YOLU, BOLU SEBEN YOLU, BOZYER  KÖYÜ YAYLASI, BOZYER YUKARI YAYLA YOLU, ÇAVUŞLAR YAYLASI, DEDELER KÖYÜ YAYLASI, DEDELER YAYLA YOLU, DEMIRCILER YAYLA YOLU, DEMİRMENKAYA (MANDIR) YAYLASI, DENIZLER YAYLA YOLU, DEREBOY KÖYÜ YAYLASI, EKICILER YAYLA YOLU, EKİCİLER KÖYÜ TAŞLI YAYLA, HACIOĞLAN KÖYÜ YAYLASI, KESKİNLİ  YAYLASI, KORUCUK YAYLA YOLU, KORUCUK YAYLASI, KOZYAKA DEMİRCİLER YAYLASI, KOZYAKA TAŞLI YAYLA, NIMETLI YAYLA YOLU, NİMETLİ (PİPAKLAR) YAYLASI, NİMETLİ YAYLASI, SOLAKLAR KÖYÜ  YAYLASI, SOLAKLAR YAYLA YOLU, SOLAKLAR YAYLASI, TAŞLIYAYLA_GÖLETİ_AKÇAKİRSE YA07.05.202410:0012:00
BOLUMERKEZELMALIK, ELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİR, MERKEZ MÜCAVİRÇUKUR SK., ELMALIK KÖY SOKAĞI, ELMALIK MEVKI, HAYREDDİN - İ TOKADI TÜRBESİ İ07.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZELMALIK MÜCAVIR, ELMALIK MÜCAVİRELMALIK KÖYÜ MÜCAVİR SOK, ÖMERTEPE, ÖMERTEPE KÖY SOKAĞI07.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZELMALIK, ELMALIK MÜCAVIRBOLU DÜZCE YOLU, ELMALIK, ELMALIK KÖY YOLU07.05.202409:0011:00
BOLUMERKEZDÜVENLIKDÜVENLIK MAHALLE YOLU07.05.202414:0015:30
BOLUMERKEZRIFATLARÇAYGÖKPINAR TAŞIRMA TESİSİ07.05.202411:3013:30
BOLUMERKEZDÜVENLİKÇAYGÖKPINAR DÜVENLİK MAH07.05.202409:0011:00
BOLUGÖYNÜKAŞAĞIKINIK, BÖLÜCEKOVA, ÇAYKÖY, ELMACILAR, FAKILAR, GÜRPINAR, HALLAR, HASANLAR, HEBİLLER, HİMMETOĞLU, KARAARDIÇ, KARISIKLAR, KÖYÜN KENDİSİ, KUYUPINAR, KUYUPINAR MERKEZ, KÜRNÜÇ, PELİTCİK, YUKARIKINIK, YUKARIKINIK MERKEZAŞAĞI KINIK YOLU, AŞAĞIKINIK KÖYÜ YOLU, BÖLÜCEKOVA KÖYÜ YOLU, ÇAYKÖY KÖYÜ YOLU, GÜRPINAR FAKILAR, GÜRPINAR KÖYÜ YOLU, HASANLAR KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU KÖYÜ YOLU, HİMMETOĞLU MERKEZ MAH, HİMMETOĞLU ORTA MAH, İsimsiz56, KARAARDIÇ KÖYÜ HEBİLLER MAH, KARAARDIÇ KÖYÜ YOLU, KAYABAŞI KÖYÜ YOLU, KÖY SOKAĞI, KUYU PINAR MERKEZ, KÜRNÜÇ KÖYÜ YOLU, PELİTCİK KÖYÜ, PELİTÇİK KÖYÜ, SOĞUKÇAM KÖYÜ YOLU, YEŞİLOVA MH YOLU, YUKARIKINIK ELMACILAR YOLU, YUKARIKINIK KÖY YOLU, YUKARIKINIK KÖYÜ YOLU07.05.202409:0015:30
BOLU MUDURNUASMA, YUKARIASMA BULANIK MAH, ASMA MAHALLE YOLU, BULANIK KÖYÜ YOLU07.05.202410:0014:00
BOLUMUDURNUGÜNEY, YUKARI GÜNEYİğneciler köyü, YUKARI GÜNEY MAHALLE YOLU07.05.202410:0013:00
BOLUMERKEZKILIÇARSLAN124, 124. SK, 125 SK., 126 SK., 144, 144 SK., 145 SK., 152 SK., 155. SK., 156 SK., 157 SK., DR. AKIN ÇAKMAKÇI BULVAR, YUNUS EMRE BULVAR07.05.202414:3015:30
BOLUMERKEZÇIVRIL, ÇİVRİL, KILIÇARSLAN, PASAKÖY, PAŞAKÖY108, 117 SK., 118, 123 SK., 127, 127 SK., 128 SK., 129 SK., 1301, 1301 SK., 1302 SK., 1303 SK., 1304 SK., 1305 SK., 1305. SK., 1314 SK., 133, 136, 138 SK., 148, 148 SK., 149 SK., 153, 153. SK., 2247, 2259 SK., 2266, 2266 SOK, 2280, 2302, 34, 35, AYDINKENT ÖĞRETMENLER SİTESİ İ, AYDINLIK, AYDINLIK SK., D100 KARAYOLU_1, IZZET BAYSAL DEVLET HASTANESI, İZZET BAYSAL DEVLET HASTANESİ BULVAR, ORTA YOL 1. SK., ORTAYOL 2. SK., ORTAYOL SK., YUKARI ÇİVRİL 1. SK.07.05.202409:3013:00
BOLUMENGENORUÇOGLUORUÇOGLU MAHALLE YOLU07.05.202410:0014:00
# mudurnu, tarih, düzce

05 May 2024 - 16:33 - Gündem

Mahreç  Osman Aykan

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