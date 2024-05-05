8 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Elektrik Kesintisi: SEDAŞ planlı Bolu Merkez, Mudurnu, Göynük dikkat! Bu köyler ve mahalleler elektriksiz kalacak

8 Mayıs 2024 Çarşamba Bolu Planlı Elektrik Kesinleri
PARMAĞINIZLA TABLO ÜZERİNDE GEZİNEBİLİRSİNİZ
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Cadde-Sokak
|Planlanan Tarih
|Başlama Saati
|Bitiş Saati
|BOLU
|MERKEZ
|MESCILER
|MESCILER MEVKII
|08.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|KARACASU FATIH, KARACASU FATİH
|KARACASU İMAM HATİP ORTAOKULU, MEVLANA SK., OKUL, OKUL 2
|08.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|EMEN
|MESCİLER EMEN MAH
|08.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|MERKEZ
|MESCİLER
|MESCİLER KÖYÜ MERKEZ
|08.05.2024
|09:00
|11:00
|BOLU
|MERKEZ
|BERK, ILICAKINIK, KARACASU FATİH, MERKEZ
|AŞAĞI ILICAKINIK KÖY SOKAĞI, BAHÇELİ MAHALLESİ SK., BERK-2., ÇİFTE KÖPRÜLER SK., DERICI, ILICAKINIK KÖYÜ KAVAKLI KÜME E, ILICAKINIK-1., KAPLICA CD., KAPLICA YOLU, YILMAZ SK., YUKARI ILICAKINIK
|08.05.2024
|14:00
|15:30
|BOLU
|MERKEZ
|AKTAŞ, BERK, KÜÇÜKBERK, MERKEZ, OKÇULAR, YENIMAHALLE, YENİMAHALLE
|2000 SK., 2000. SK., 2002 SK., 2004 SK., 2005, 2005 SK., 2006 SK., 2007, 2007 SK., 2008, 2009, 2011, 2011 SK., 2016, 2017, 2017 Sok., 2018. SK., 2019 SK., 2024, 3304. SK., FABRIKA, GÖLCÜK BULVARI BULVAR, KAPLICA, KAPLICA CD.
|08.05.2024
|11:30
|13:30
|BOLU
|GÖYNÜK
|ARABACILAR, BAYINDIR MERKEZ, BEKİRLER, BOYACILAR, BOYACILAR MERKEZ, BOYALICA, CUMA, ÇIFTLIK, ÇİFTLİK, DEPO, DOGRUK, DOĞRUK, EKINCILER MERKEZ, EKİNCİLER, GÖBELLER, GÖKÇESARAY, GÖKÇESARAY MERKEZ, GÖZLER, HACIMAHMUT, HİLALLER, ILICA, İBRAHİMÖZÜ, KARAARDIÇ, KARACALAR, KARAFAKILAR, KAŞIKÇIŞEYHLER, KAYALIDERE, KIZILKUYU, KÖSTEKLER, KÖYBAŞI, KÖYÜN KENDİSİ, MAHDUMLAR, MEMECELER, MEMECELER MERKEZ, MERKEZ, N KENDISI, NARZANLAR, NASUHLAR, NIGIT, SAFRANLAR, SARICALAR, TURGUTLAR, YAGCILAR, YENIKÖY
|ARABACILAR MAHALLE YOLU, ARIZLAR KÖY YOLU, ARIZLAR KÖYÜ YOLU, BAYINDIR KÖY YOLU, BAYINDIR KÖYÜ YOLU, BEKIRLER MAHALLE YOLU, BEKİRLER, BİLECİK SAKARYA NALLIHAN YOLU, BOYACILAR KÖY YOLU, BOYACILAR KÖYÜ YOLU, BOYALICA MAHALLE YOLU, ÇIFTLIK MAHALLE YOLU, DEPO MAHALLE YOLU, DOGRUK MAHALLE YOLU, EKINCILER MERKEZ KÖY YOLU, EKİNCİLER, EKİNCİLER KÖYÜ DORUK MAH, EKİNCİLER KÖYÜ YOLU, GERİŞLER KÖYÜ YOLU, GÖBELLER MAHALLESI YOLU, GÖKCESARAY ARABACILAR, GÖKCESARAY KÖYÜ NASUHLAR MAH, GÖKÇESARAY KÖYÜ YOLU, GÖKÇESARAY MERKEZ KÖY YOLU, GÖZLER MAHALLE YOLU, HACIMAHMUT KÖYÜ ÇİFTLİK MAH, HACIMAHMUT KÖYÜ YOLU, HACIMAHMUT YOLU, HILALLER KÖY YOLU, HİLALLER KÖYÜ YOLU, IBRAHIMÖZÜ MERKEZ KÖY YOLU, ILICA, ILICA MAHALLE YOLU, IZALIK MEVKİ, İBRAHİMÖZÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ, İBRAHİMÖZÜ KÖYÜ YOLU, KARACALAR KÖY YOLU, KARACALAR KÖYÜ YOLU, KARAFAKILAR MAHALLE YOLU, KAŞIKÇIŞEYHLER KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE KÖYÜ YOLU, KAYALIDERE TURGUTLAR MAH, KEÇECİLER SK., KEPEZ, KILAVUZLAR KÖY YOLU, KIZILKUYU KÖYÜ, KIZILKUYU KÖYÜ GÖBELLERMAH, KIZILKUYU KÖYÜ YOLU, KİLÇİLER KÖYÜ YOLU, KÖYBASI KÖY YOLU, KÖYBAŞI KÖYÜ YOLU, MAHDUMLAR SK., MAHDUMLAR YAYLASI, MEMECELER GÖZLER MAH, MEMECELER KÖY YOLU, MEMECELER KÖYÜ İÇ YOLU, MEMECELER KÖYÜ YOLU, NARZANLAR KÖY YOLU, NARZANLAR KÖYÜ YOLU, NASUHLAR MAHALLE YOLU, NIGIT MAHALLESI YOLU, RÜZGAR, SARICALAR KÖY YOLU, SARICALAR KÖYÜ MEZARLIĞI İÇİ Y, SARICALAR KÖYÜ YOLU
|08.05.2024
|09:00
|15:30
|BOLU
|MUDURNU
|GÖLCÜK, MERKEZ
|GÖLCÜK HARMANSEKİ MAH, GÖLCÜK MERKEZ KÖY YOLU
|08.05.2024
|10:00
|14:00
|BOLU
|MERKEZ
|SAGLIK, SAĞLIK
|1412 SK., AKTİF SK., BARAN, ÇETİN SK., GÖZLEM SK., KARŞIKONAK SK., SANCAK SK., ŞENEVLER KÜME KÜME EVLER
|08.05.2024
|09:30
|10:30
|BOLU
|MERKEZ
|SAĞLIK
|ATAK SK., BATI SK., GÜNEY SK.
|08.05.2024
|09:30
|10:30
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