Elinden düşen tüfek ateş aldı, korkunç şekilde can verdi!

Olayın Detayları:
Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşanan talihsiz olayda, 40 yaşındaki Erol Durna hayatını kaybetti. Durna'nın elinden düşen tüfeğin ateş alması sonucu çıkan mermi, talihsiz adamın ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında, Durna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İnceleme Başlatıldı:
Olay yerinde emniyet güçleri tarafından başlatılan incelemelerde, tüfeğin düşme sonucu kazara ateş aldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanda delil toplama işlemlerini tamamladı ve silahın hangi koşullar altında ateş aldığını netleştirmek için teknik inceleme başlattı. Köyde yaşayan tanıklarla da konuşan ekipler, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detayları ortaya çıkarmaya çalışıyor.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.