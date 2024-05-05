Elinden düşen tüfek ateş aldı, korkunç şekilde can verdi!

Olayın Detayları:

Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Uğur köyünde yaşanan talihsiz olayda, 40 yaşındaki Erol Durna hayatını kaybetti. Durna'nın elinden düşen tüfeğin ateş alması sonucu çıkan mermi, talihsiz adamın ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında, Durna'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

İnceleme Başlatıldı:

Olay yerinde emniyet güçleri tarafından başlatılan incelemelerde, tüfeğin düşme sonucu kazara ateş aldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı alanda delil toplama işlemlerini tamamladı ve silahın hangi koşullar altında ateş aldığını netleştirmek için teknik inceleme başlattı. Köyde yaşayan tanıklarla da konuşan ekipler, kazanın tam olarak nasıl gerçekleştiğine dair detayları ortaya çıkarmaya çalışıyor.