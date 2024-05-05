Dilan Polat tahliye edilecek mi? Avukatından şok tahliye talebi!

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın, kara para aklama suçlamasıyla tutuklu olduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda sinir krizi geçirmesi ve kendine zarar vermesi, tahliye taleplerini gündeme getirdi.

Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevi koşullarında kalmasının uygun olmadığını belirterek tahliye talebinde bulundu. Savcılığa verilen dilekçede Polat'ın mevcut sağlık durumu nedeniyle Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek rapor alınması istendi.

Adli Tıp Kurumu'na Sevk Edilecek mi?

Savcılık, Polat'ın cezaevi koşullarında kalmasının sağlığına tehlike yaratıp yaratmadığının tıbbi raporla değerlendirilmesini talep etti. Marmara Cezaevi'nde 5 Kasım'dan bu yana tutuklu bulunan Dilan Polat hakkında yürütülen kara para aklama soruşturmasının yanı sıra, Banu Parlak’ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşanan kavga gibi birçok başka soruşturma da sürdürülüyor. Nisan ayında verilen tahliye kararı, vergi usul kanununa muhalefet suçlamasına yönelikti, ancak diğer üç suçtan tutukluluk kararı devam etmişti.

Cezaevinde Sinir Krizi Geçirdi

Tahliye talebinin uygulanmaması üzerine sinir krizi geçiren Polat, kendine zarar verdi. Vücudunda morluklar ve kesikler oluşan Polat'ın cezaevinde tedavi edildiği öğrenildi.