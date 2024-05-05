Karadeniz'in Bartın ili Amasra sahillerinde şüpheli bir cisim alarmı verildi. Akkonak koyunda deniz yüzeyinde yüzen ve patlayıcı madde olabileceği düşünülen cisim, sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. Vatandaşların cep telefonlarıyla görüntülediği cisimde Rusça yazıların bulunduğu tespit edildi. Mayın ya da patlayıcı madde endişesiyle hızlıca harekete geçen Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeyi güvenlik kordonuna aldı.

Detaylı İnceleme İçin Denizden Çıkartıldı

Sahil güvenlik ekipleri, güvenli bir şekilde şüpheli cismi denizden çıkardı. İlk incelemelerde patlayıcı madde içermediği anlaşılan cismin, Rus yapımı bir mermi ya da roket motoru olma ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler, kapsamlı bir analiz yapılması için şüpheli cismi inceleme altına aldı. Detaylı araştırmanın ardından cismin tam olarak ne olduğuna dair net bilgiler kamuoyuyla paylaşılacak.

Bölge Güvenlik Altına Alındı

Sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların güvenliği için bölgeyi kordon altına aldı. Bu olay, Karadeniz sahillerindeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Vatandaşlar, deniz veya kara sahillerinde şüpheli cisimlerle karşılaştıklarında hızlıca ilgili birimlere haber vererek güvenliğin sağlanmasına destek olabilir.

Karadeniz'de Güvenlik Önlemleri Artırılıyor

Amasra sahillerinde yaşanan bu son olayın ardından güvenlik önlemlerinin artırılması planlanıyor. Bölgedeki sahil güvenlik ekipleri, şüpheli cisimlerin daha hızlı tespit edilmesi için devriyelerini sıklaştıracak. Güvenlik uzmanları, denizlerde yaşanan her türlü şüpheli olaya karşı vatandaşların dikkatli olmalarını ve gördüklerini yetkililere rapor etmelerini tavsiye ediyor.