Batı Karadeniz'den kanser tedavisine umut

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi'nden bilim insanları, yumuşak doku kanserlerinde kullanılabilecek yeni bir ilaç adayı geliştirdi. Patent alan bu molekül, tirozin kinaz inhibitörü olarak kanser tedavisinde küresel pazarda yer alabilir.

Molekül sentezi ve kanserle mücadelede etkililik

Prof. Dr. Gerçek, projenin kimyasal sentez aşamasını gerçekleştirirken, Prof. Dr. Güzel ve Betül Yaşin, moleküllerin anti-kanser aktivitesini doğruladı. Elde edilen bu moleküllerin tirozin kinaz inhibitörü olarak çalışabildiği kanıtlandı. Tirozin kinaz enziminin inhibisyonu, yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde umut vadeden bir adım olarak görülüyor.

Yumuşak doku kanserlerine karşı etkili

Gerçek, sentezlenen maddelerin yumuşak doku kanserlerinde yüksek etkiye sahip olduğunu belirtti. "Bu proje kapsamında birçok yeni ürün sentezledik. Moleküller, Güzel ve Yaşin tarafından test edilerek yumuşak doku kanserlerinde yüksek etkiye sahip olduğu ortaya kondu. Patent başvurumuzu yapıp onay aldık ve bu gelişme bizi çok mutlu etti," diye konuştu.

Gelecekteki araştırmalar

Üç yıldır devam eden bu projeyle ilgili Prof. Dr. Gerçek, henüz tamamlanmadığını ve türev çalışmalarının da yapılacağını belirtti. "Yaklaşık üç yıl süren bu çalışmanın sonuçlarını yeni alıyoruz. İlaç olarak kullanıma sunulursa hepimiz için büyük mutluluk kaynağı olacak," dedi.

Meme ve prostat kanserine umut

Prof. Dr. Gerçek, özellikle meme ve prostat kanserinin verdiği zarara vurgu yaparak, "Bu tür kanserlerde önemli bir adım attık. Yumuşak doku kanserlerinin tedavisinde yeni bir umut ışığı yakmak için çalışıyoruz," ifadelerini kullandı.

Eczacılık sektörüne faydası

Bu ilaç adayı, eczacılar ve ilaç enstitüleri tarafından ticari bir ürüne dönüştürülebilecek. Böylelikle kanser tedavisine katkıda bulunacak yeni nesil bir ilaç olarak küresel pazarda önemli bir yer edinebilir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi arasındaki bu iş birliği, bilimsel araştırmalarda disiplinler arası çalışmaların önemini gösteriyor. İleride yapılacak türev çalışmaları ve klinik testler, bu moleküllerin kanser tedavisinde daha da büyük bir rol oynayabileceğine işaret ediyor.