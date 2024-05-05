Boluspor’dan Manisa FK’ya şok yenilgi! Maç özeti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında, Boluspor karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle ligde kalmayı garantiledi. Kendi sahasında oynadığı maçta Sandro Lima'nın erken golüyle avantaj elde eden Manisa FK, Boluspor'un beraberlik çabalarına rağmen üstünlüğünü koruyarak kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.
Maçın öne çıkan anları
Mücadeleye hızlı başlayan Manisa FK, 4. dakikada Sandro Lima'nın ceza sahası içinden sert vuruşuyla ağları sarsması sonucu 1-0 öne geçti. Bu gol, ev sahibi ekibin maçtaki baskısını perçinledi.
Oğuz’un serbest vuruşu
Manisa FK, 35. dakikada ceza sahası dışında kazandığı serbest vuruşla fırsat yakaladı. Topun başına geçen Oğuz’un vuruşu kaleci Çağlar’da kaldı.
Boluspor’un umudu Hakan Bilgiç
İlk yarının bitimine dakikalar kala, Boluspor'un atağında Hakan Bilgiç'in ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut, az farkla kalenin üstünden dışarı çıktı.
Topalli fırsatı kaçırdı
Manisa FK, 53. dakikada geliştirdiği atakta, ceza sahası dışında topla buluşan Topalli’nin şutunda kaleyi tutturamadı ve meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.
Karşılaşmanın hakem ve takım kadroları
Mücadelenin hakemleri Mustafa Kürşad Filiz, Sezgin Çınar ve Mehmet Kapluhan oldu.
Manisa FK: Erhan Erentürk, Oğuz Gürbulak (Andrej Dokanovic dk. 82), Daniel Graovac, Demba Diallo (Kerim Frei dk.75), Bedirhan Altunbaş (Sertan Taşqın dk. 82), Alberk Koç, Burak Altıparmak, Bekir Karadeniz, Sinan Osmanoğlu, Sandro Cesar Cordovil De Lima (Eduart Rroca dk. 90+8), Jetmir Topalli (Ofkir dk.75)
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Veaceslav Posmac (Camara dk.74), Oğuz Kağan Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 85), Berk Yıldız, Naby Youssouf Oulare, Onur Ulaş, Hakan Bilgiç (Safa Kınalı dk.89), Jefferson Nogueıra Junior (Tunahan dk.46), Daniel Avramovski, Batuhan İşçiler (Anıl dk.74), Hüsamettin Yener
Diğer öne çıkan detaylar
Manisa FK'nın golünü Sandro Lima kaydetti. Sarı kartlar ise Bedirhan Altunbaş'a (Manisa FK) ve Oğuz Kağan Güçtekin ile Berk Yıldız'a (Boluspor) çıktı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.