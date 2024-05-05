Boluspor teknik direktörü Yalçın Koşukavak: “Bütün iş son haftaya kaldı”

Trendyol 1. Lig 33. hafta mücadelesinde Boluspor, deplasmanda Manisa FK'ya karşı zorlu bir maçta mücadele etti. Play-off yarışındaki kritik öneme sahip karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak Boluspor’un umutlarını son hafta oynanacak Çorum FK maçına bıraktı. Erken yenen gol, Manisa FK'nın galibiyete ulaşmasını kolaylaştırırken Boluspor, elde ettiği fırsatları gole çeviremeyerek mağlubiyetten kurtulamadı.

Koşukavak’tan federasyona eleştiri

Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, maç sonu düzenlenen basın toplantısında federasyonu eleştirdi. Koşukavak, "Ligin son iki haftasında zorlu bir deplasmana geldik. En azından bir puanla buradan dönebilsek işimize yarardı. Bunu başarabilirdik. Her iki takım da ortadaydı. Ancak erken yediğimiz gol, Manisa FK için işleri kolaylaştırdı. Maç boyunca birkaç önemli fırsat yakalasak da bunları gole çeviremeyince Bolu’ya 1-0 yenik dönüyoruz. Bütün iş son haftaya kaldı. Son hafta hem bizim hem de rakiplerimiz için çok önemli. Kazanıp rakiplerimizin yenilmesini bekleyeceğiz. En iyi senaryo bu gözüküyor. İnşallah galip geliriz. Son hafta elimizden geleni yapacağız."

"Yönetmek cesaretli kararlar ister"

Koşukavak, konuşmasının devamında federasyonun oyun süresindeki adaletsizliklere dikkat etmesi gerektiğini belirterek, “Federasyonun bir veritabanı olup olmadığını merak ediyorum. Topun oyunda kaldığı süre incelenmeli. Maçın 4. dakikasından itibaren rakibin zaman kazanma çabaları açıkça görülüyor. Google Earth’ten bile fark edilebilecek bir durum VAR'dan veya sahadan görünemiyor mu? Kalecilere zamana oynama konusunda uyarılar hep 90+4. dakikada geliyor. Bu uyarılar daha önce yapılmalıydı. Türk futbolunda herkes idare ediyor, kimse yönetmek istemiyor çünkü yönetmek cesaretli kararlar ister,” dedi.

Son hafta umudu

Boluspor, son haftada alacağı galibiyetle rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Koşukavak, son maçta tüm güçleriyle mücadele edeceklerini ve en iyi sonuç için çalışacaklarını vurguladı.