Manisa FK teknik direktörü Nevzat Dinçbudak: “Aksiyonları çok olan bir Boluspor’a karşı…”

Manisa Futbol Kulübü (Manisa FK), Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında kendi sahasında ağırladığı Boluspor'u 1-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantiledi. Karşılaşmanın ardından Manisa FK Teknik Direktörü Nevzat Dinçbudak, zorlu bir mücadele sonucunda elde ettikleri galibiyetin mutluluğunu paylaştı.
"Finali yaptık, ligi bitirdik"
Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Nevzat Dinçbudak, takımının performansını överken ligde kalmanın sevincini yaşadıklarını vurguladı. "Bugün kazandığımız için çok mutluyuz. Ligi burada bitirdiğimizi düşünüyorum. Beş haftadır zorlu maçlar yapıyorduk ve bugün finali yaptık," dedi.
“Aksiyonları bol olan bir rakip”
Boluspor'un zorlu bir rakip olduğuna işaret eden Dinçbudak, "Aksiyonları bol olan bir rakibe karşı maçın başında bulduğumuz golle galibiyeti koruyabildik. Belki 2-0 da yapabilirdik ama maçı kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan bu maçı kazanmaktı. Tüm taraftarlarımıza, yöneticilerimize ve futbolcularımıza hayırlı olsun diyorum," şeklinde konuştu.
Taraftarlar ve futbolcular büyük sevinç yaşadı
Maçın ardından Manisa FK taraftarları, teknik ekip ve futbolcular büyük bir coşkuyla galibiyeti kutladı. Bu galibiyet, Manisa FK'nın ligde kalmayı garantilemesini sağlarken, taraftarların coşkusunu ikiye katladı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.