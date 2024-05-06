Galatasaray Kadın Futbol Takımı oyuncusu Berna Yeniçeri: “Galatasaray tarihinde bir ilk…”

Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde gösterdiği üstün performans ile ligin 30. ve son haftasında ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etti. Maçın ardından, takımın yıldız oyuncularından Berna Yeniçeri, başarının büyüklüğünü anlattı.

"Adımızı altın harflerle yazdırdık"

Berna Yeniçeri, maçın bitiminde yaşadığı sevinç ve gururu dile getirerek, "Çok mutluyum. Galatasaray olarak tarih yazdık ve sonunda kupayı aldık. Geçen sene bu başarıya çok yaklaşmıştık ve bu yıl hayalimiz olan şampiyonluğu gerçekleştirdik," dedi. Yeniçeri, bu başarının sadece takım için değil, kendisi için de özel olduğunu vurgulayarak, bu zaferi ailesine ve destekçilerine armağan ettiğini söyledi.

Şampiyonlar Ligi'ne hazırız

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı için Yeniçeri, hazır olmanın önemine değindi. Şampiyonlar Ligi'nin zorluklarına değinen Yeniçeri, "Zor bir turnuva ama biz armamızın hakkını vermek için her şeye hazırız," şeklinde konuştu. Şimdilik şampiyonluk kutlamalarına odaklanan takım, daha sonra uluslararası arenada başarı elde etmek için çalışmalarına devam edecek.

Galatasaray'ın zaferi ve gelecek planları

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bu tarihi başarısı, takımın daha da güçlenerek ilerleyeceğinin bir göstergesi. Yeniçeri ve takım arkadaşları, bu zaferle birlikte sadece ligde değil, Avrupa'da da iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Şampiyonluk, takıma olan inancı ve motivasyonu artırırken, Galatasaray'ın kadın futbolundaki yükselişi de dikkat çekiyor.