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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen: “İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici”

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayarak tarih yazdı. Kaptan Emine Ecem Esen, şampiyonluğun gururunu paylaşırken hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti.

İhlas Haber Ajansı
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen: “İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici” mask
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında oynadığı karşılaşmada ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek tarih yazdı. Bu sonuçla sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılıların kaptanı Emine Ecem Esen, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Sezonun sonunda bugün kupa bizim ellerimizde yükselecek. Bunun tadını çıkarmak istiyoruz. Tarihe geçtik. İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici, tarifsiz duygular."

Galatasaray Kadın Futbol Takımı Kaptanı Emine Ecem Esen: “İlk şampiyonluğumuz. Gurur verici”

Hedefler ve zorluklarla dolu sezon

Esen, takımın sezon boyunca karşılaştığı zorlukları da dile getirdi: "Sezon başında hedefimiz belliydi. Yeri geldi liderliği kaybettik, ikinciliğe geriledik. Yeri geldi haftalarca liderliğimizi sürdürdük." Ancak takım, tüm iniş çıkışlara rağmen gösterdiği kararlılıkla hedefe ulaştı ve sezonu şampiyon olarak tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecekler

Kaptan Esen, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın bundan sonraki hedefinin Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu belirtti. Bu zorlu mücadelede desteklerini esirgemeyen tüm taraftarlara ve takımın arkasında duran herkese teşekkür ederek, başarılarının ardındaki dayanışmaya dikkat çekti.
# türkiye, tarih, spor

06 May 2024 - 00:24 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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