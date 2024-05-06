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Ebru Topçu'dan Galatasaray'a şampiyonluk armağanı: “Hayalimi yaşıyorum”

Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın yıldız golcüsü Ebru Topçu, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde gelen şampiyonluk sonrası mutluluğunu dile getirdi: "Hayalimi yaşıyorum. Bu arma için iki yıldır çok emek verdik."

İhlas Haber Ajansı
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Ebru Topçu'dan Galatasaray'a şampiyonluk armağanı: “Hayalimi yaşıyorum” mask
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde tarihi bir zaferle sezonu kapattı. Sarı-kırmızılılar, son haftada ALG Spor'u 2-0 yenerek şampiyonluk sevinci yaşadı. Takımın golcüsü Ebru Topçu ise galibiyetin ardından duygularını paylaştı. Topçu, "Çok şükür, çok mutluyuz. Şu an hayalimi yaşıyorum. Ailem ve sevdiklerim yanımda. Hepimiz çok mutluyuz," diyerek coşkusunu dile getirdi.

Ebru Topçu'dan Galatasaray'a şampiyonluk armağanı: “Hayalimi yaşıyorum”

Galatasaray arması için iki yıllık emek

Topçu, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın şampiyonluğa giden yolda gösterdiği özverili çalışmaya vurgu yaptı: "Bu arma için iki yıldır çok emek verdik. Çok gururluyuz." Başarılı oyuncu, bu sezon takımına 15 golle katkı sağlayarak önemli bir rol oynadı. Takıma katkısı için gurur duyduğunu belirten golcü futbolcu, "Bu sezon 15 gol attım. Takıma katkım olduysa ne mutlu. Hepimiz çok mutluyuz," dedi.

Takımda büyük coşku

ALG Spor galibiyeti sonrası yaşanan sevinç, tüm takımda büyük bir coşkuyla kutlandı. Topçu ve takım arkadaşları, sezon boyunca verdikleri emeğin karşılığını almakla kalmadı, Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın tarihinde kalıcı bir iz bıraktı.

# spor

06 May 2024 - 00:30 İstanbul- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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