Sakaryaspor’da Tuncay Şanlı dönemi bitti, yeni teknik direktör belli oldu!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor, kendi sahasında Tuzlaspor'a 2-0 yenildi. Bu mağlubiyetin ardından kulüp, Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı. Sakaryaspor'un sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teknik direktörümüz Tuncay Şanlı ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

Yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan

Sakaryaspor yönetimi, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdıktan kısa süre sonra yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi ve Coşkun Demirbakan ile anlaşma sağladı. Bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından duyuran yeşil-siyahlı ekip, Demirbakan'ın yeni teknik direktör olarak göreve başladığını belirtti. Deneyimli teknik adamın, takımı bu kritik dönemde toparlayarak gelecek hedeflere ulaştırması bekleniyor.

Sonuç ve beklentiler

Sakaryaspor, ligde inişli çıkışlı bir grafik çizerken yeni teknik direktör Coşkun Demirbakan'dan büyük beklentiler var. Taraftarlar ve yönetim, Demirbakan'ın deneyimiyle takımı yeniden başarıya taşımasını umut ediyor.