Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor'un Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından yönetim kurulu, takımda değişim rüzgarı estirecek radikal kararlar aldı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran yönetim, kadroda da değişikliğe giderek oyunculardan Burak Süleyman'ın sözleşmesini de sonlandırdı.

Kulüp resmi hesabından açıklama

Sakaryaspor Yönetimi, Burak Süleyman'la yolların ayrıldığını kulübün sosyal medya hesabından yaptığı resmi bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sakaryaspor'da gelecek planlaması

Bu adım, Sakaryaspor'un gelecek sezon planlaması için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde alınan olumsuz sonuçlar, takımda köklü değişikliklerin gerekliliğini ortaya koymuştu. Tuncay Şanlı'nın ayrılığının ardından kadrodaki revizyonun Burak Süleyman'la sınırlı kalmayabileceği düşünülüyor.

Taraftarlar tepkili

Takımın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle yönetimin aldığı sert kararlar, taraftarlar arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar değişiklikleri olumlu karşılarken, bir kısmı da oyuncuların kadrodan ayrılmasının takımın dengesini daha da bozabileceği endişesini taşıyor.

Sakaryaspor’un geleceği belirsiz

Bu gelişmeler ışığında Sakaryaspor'un sezonun geri kalan kısmında nasıl bir performans sergileyeceği ve yeni yönetim kararlarının takım üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.