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Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Sakaryaspor'da Tuzlaspor yenilgisi sonrası radikal kararlar alındı. Tuncay Şanlı ile yollar ayrıldıktan sonra oyunculardan Burak Süleyman'ın da sözleşmesi feshedildi. Kulüp, Süleyman'a sezon sonuna kadar izin verdi ve sözleşmesini sonlandırdı.

İhlas Haber Ajansı
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Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi! mask
Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!
Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!
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Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor'un Tuzlaspor'a 2-0 yenilmesinin ardından yönetim kurulu, takımda değişim rüzgarı estirecek radikal kararlar aldı. Teknik Direktör Tuncay Şanlı ile yollarını ayıran yönetim, kadroda da değişikliğe giderek oyunculardan Burak Süleyman'ın sözleşmesini de sonlandırdı.

Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Kulüp resmi hesabından açıklama

Sakaryaspor Yönetimi, Burak Süleyman'la yolların ayrıldığını kulübün sosyal medya hesabından yaptığı resmi bir açıklamayla duyurdu. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Burak Süleyman'a yönetim kurulumuzun kararıyla sezon sonuna kadar izin verilmiştir ve mevcut sözleşmesi sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Sakaryaspor'da gelecek planlaması

Bu adım, Sakaryaspor'un gelecek sezon planlaması için attığı önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Özellikle son dönemde alınan olumsuz sonuçlar, takımda köklü değişikliklerin gerekliliğini ortaya koymuştu. Tuncay Şanlı'nın ayrılığının ardından kadrodaki revizyonun Burak Süleyman'la sınırlı kalmayabileceği düşünülüyor.

Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Taraftarlar tepkili

Takımın aldığı başarısız sonuçlar nedeniyle yönetimin aldığı sert kararlar, taraftarlar arasında çeşitli tepkilere yol açtı. Bazı taraftarlar değişiklikleri olumlu karşılarken, bir kısmı da oyuncuların kadrodan ayrılmasının takımın dengesini daha da bozabileceği endişesini taşıyor.

Sakaryaspor'da yaprak dökümü: Tuncay Şanlı'nın ardından o futbolcunun sözleşmesi de feshedildi!

Sakaryaspor’un geleceği belirsiz

Bu gelişmeler ışığında Sakaryaspor'un sezonun geri kalan kısmında nasıl bir performans sergileyeceği ve yeni yönetim kararlarının takım üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.

# Medya

06 May 2024 - 00:43 Sakarya- Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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