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Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”

Zonguldak Ereğli'de 19 yaşındaki taksi şoförü Özay Kızıl'ın, aynı durakta çalışan meslektaşları tarafından darp edildiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Anne Özlem Ak, oğluna şiddet uygulayan iki kişi hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”
Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”
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Ereğli'de Taksi Şoförüne Şiddet: Anne Şikayetçi Oldu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde geçimini taksi şoförlüğü yaparak sağlayan 19 yaşındaki Özay Kızıl, iddiaya göre aynı durakta çalışan T.Y. ve M.A. tarafından darp edildi. Daha önce motosiklet kazası geçirdiği için iki kez beyin ameliyatı olan Kızıl'ın şiddete uğradığı anlar, taksi durağının güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”

Gözyaşlarıyla Anlatılan Dehşet Anları

Oğlunun saldırıya uğradığını öğrenen anne Özlem Ak, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra gözyaşları içinde Cumhuriyet Savcılığı’na başvurdu. “Oğlum eve alın teriyle ekmek getiriyor sanıyorduk, meğerse kan teriyle getiriyormuş” diyen anne Ak, iki saldırganın aynı duraktan çalışan oğlunu sürekli tehdit ettiğini ve darp ettiğini belirtti.Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”

Anne Endişeli: "Çocuğumun Hayatından Korkuyorum"

Oğlu Özay Kızıl'ın saldırganlardan korktuğunu söyleyen Ak, “Oğlum ‘Konuyu kapat anne’ diyor ama ben korkuyorum. Üç aydır tanıyamıyorum onu. Savcılığa gidip şikayetçi olduk, çünkü çocuğumun hayatından endişeliyim. İki yıl önce geçirdiği kazadan sonra beyin ameliyatı olmuştu. Ameliyatlı olduğu halde çalışmaya çalışıyor” dedi.Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”

Durak Başkanından Şikayet: "Ceza Beni Tatmin Etmez"

Anne Ak, saldırı sonrası taksi durağının başkanını aradığını ve olayın üç gün önce meydana geldiğini öğrendiğini belirtti. Durak başkanının, pazar günü bir toplantı yapıp ceza vereceğini söylemesine karşılık, “Bu ceza beni tatmin etmez. Çocuğuma neden sürekli aynı kişiler saldırıyor? Neden oğluma şiddet uyguluyorlar? İstedikleri ne?” diyerek tepkisini dile getirdi. Özlem Ak, oğlunu darp edenlerden birinin telefon numarasını alarak aradığında, tehdit edildiğini ve olayı kapatması için uyarıldığını da ekledi.Taksi durağında şiddet skandalı! Güvenlik kamerasına yansıyan darp! “Yaşından da mı utanmadın?”

# pazar

06 May 2024 - 09:12 Zonguldak/ Karadenizereğli- Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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