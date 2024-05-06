Çorum FK'da gözler Boluspor maçında: “Hedefimiz Boluspor maçını kazanıp…”

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Çorum FK, evinde Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Çorum FK Teknik Sorumlusu Ziya Akçeken, Boluspor karşılaşmasını kazanarak ligi üçüncü sırada tamamlamayı hedeflediklerini söyledi. Play-off yarışında avantaj elde etmeyi amaçlayan Çorum FK için Şanlıurfaspor mücadelesi oldukça kritikti. Akçeken, sahadan beraberlikle ayrıldıkları maçın ardından, oyuncularının gösterdiği çabadan memnun olduğunu dile getirdi.

Maçın analizi ve üçüncülük hedefi

Ziya Akçeken, Şanlıurfaspor maçının zorlu bir mücadele olduğunu belirtti. Rakiplerinin düşme hattındaki konumu ve Çorum FK'nın play-off yarışındaki kritik pozisyonu nedeniyle maçın büyük bir baskı altında oynandığını ifade eden Akçeken, “Maça iyi başladık, istekli ve arzulu bir oyunumuz vardı. İlk yarıda kazanılan penaltı fırsatını değerlendirebilseydik farklı bir senaryo yaşanabilirdi” diye konuştu. İkinci yarıda daha etkili bir oyun sergilediklerini belirten Akçeken, rakibi baskı altına aldıkları birçok pozisyon yakaladıklarını ancak sonuca gidemeyerek sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldıklarını belirtti.

Sakatlıklara rağmen mücadele

Takımdaki sakat oyuncuların eksikliğinin hissedildiğini vurgulayan Akçeken, buna rağmen sahada iyi mücadele ettiklerini ifade etti. “Birbirini tanıyan oyuncularla oynamak her zaman daha avantajlıdır, çünkü sezonun büyük yükünü o oyuncular taşıdı. Ancak sakat oyuncuların yerine forma giyenler de iyi bir performans sergilediler,” dedi. Taraftarın önünde galibiyet almak istediklerini belirten Akçeken, bu hedefe ulaşamasalar da ligde üçüncülük şanslarını kaybetmediklerini ekledi.

Boluspor maçıyla üçüncülüğe geri dönmek

Boluspor karşılaşmasına odaklandıklarını söyleyen Akçeken, "Haftaya Boluspor maçını kazanıp rakiplerimizin puan kaybetmesi durumunda tekrar üçüncülük koltuğuna oturabiliriz. Olmasa bile 4. ya da 5. sıra da bizim için iç saha avantajı anlamına geliyor. İnşallah hedefimize ulaşırız," ifadelerini kullandı. Ligi en iyi yerde tamamlayarak play-off'lara hazırlanmak istediklerini de ekleyen Akçeken, Boluspor maçını kazanarak moral kazanmanın önemine değindi.