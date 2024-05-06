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Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

Zonguldak'ta sokak kedisi, başını eğik tutarak veteriner kliniğine gitti ve hekim tarafından kulağındaki tümör teşhis edilerek tedavi altına alındı. Kedinin dikkati sayesinde tespit edilen tümör cerrahi müdahale ile tedavi edilecek.

İhlas Haber Ajansı
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Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi mask
Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi
Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi
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Zonguldak'ta sokak kedisi, başını eğik tutarak veteriner kliniğine geldi. Klinikte veteriner hekim Suat Olucak ile hayvansever Seda Mercan’ın sohbeti sırasında fark edilen kedi, dikkatle muayene edilerek kulağında tümör olduğu teşhis edildi. Olucak, kediyi kliniğe davet edip mama verirken, kedinin başını sürekli eğik tutmasının anormal olduğunu fark etti. Kamera ile yapılan detaylı muayene sonrası kulağında kanamalı tümör tespit edildi ve acil tedavi başlatıldı.

Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

“Tedavi Yardımını Geri Çevirmedik”

Klinikteki diğer veteriner hekim Fatih Yaman, güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, kedinin kendi tedavi edilmek için kliniğe geldiğini belirtti. Yaman, “Kulağındaki tümör cerrahi müdahale gerektiriyor. Öncelikle bu operasyonu yapacağız ve kedi olumlu yanıt verirse başka bir müdahaleye ihtiyaç kalmayacak” dedi.Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

“Misafirperverliğimizi Göstermek İstedik”

Yaman, bu operasyonun zor olduğunu ve kedinin durumunun ciddiyetini vurguladı. Ancak tedavinin klinikte devam edeceğini ve kedinin misafirleri olduğunu ekledi. “Şu anda genel durumu iyi ve en kısa sürede sağlığına kavuşacak” dedi.

Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

Hekimin Dikkatiyle Hastalık Ortaya Çıktı

Yaman, kedinin başını sürekli sağ tarafa eğmesinin kulak sorununa işaret ettiğini belirtti. Veteriner Suat Olucak’ın dikkatli muayenesi sayesinde hastalık teşhis edildi. Kedinin iyileşme sürecinin iki üç hafta süreceğini ve sorunsuz şekilde sağlığına kavuşacağını umduklarını belirtti.Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

Kedinin İçeri Girişi Mesaj Niteliğindeydi

Seda Mercan, kediyi kliniğin kapısında tesadüfen gördüğünü ve mamaya ilgi göstermediğini söyledi. Mercan, “Başını sürekli eğdiği için Suat hoca muayenede kulağında tümör olduğunu söyledi. Bu duruma tesadüfen tanık olduk” dedi.Bundaki akıl kimsede yok! Bak sen şu kedinin yaptığına? Kendi ayağıyla veterinere gitti, tümör teşhis edildi

# tedavi

06 May 2024 - 09:21 Zonguldak- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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