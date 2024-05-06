Bolu A101 mağazalarında 9 Mayıs 2024’ten itibaren bahar ve anneler günü indirimleri

Baharın Tazeliğini Bahçenize Taşıyın

Bolu A101 Marketlerinde bahar aylarını yeni başlangıçlar ve yenilenme zamanı olarak değerlendiriyor. Bahçe ve dış mekan ürünlerinde sunduğu indirimlerle dikkat çekiyor. 949,00 TL’den başlayan fiyatlarla su pompaları, 499,00 TL’ye elektrikli üfleme makinesi gibi ürünler bahar temizliği için vazgeçilmez olacak. Ayrıca, 129,00 TL’den başlayan fiyatlarla silikon tabancaları ve 139,00 TL’ye desenli elit tabureler, bahçenizi yenilemek için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Ofis ve Çalışma Alanlarınız İçin Şık Çözümler

Evden çalışma rutininize uyum sağlamak veya çalışma alanınızı yenilemek istiyorsanız, Bolu A101'deki ofis mobilyaları indirimleri tam size göre. 1.599,00 TL’den başlayan çalışma masaları, 1.299,00 TL’den başlayan kitaplıklar ve 899,00 TL’ye modern tasarımlı 5 bölmeli kitaplıklar, hem fonksiyonellik hem de estetik açıdan beklentileri karşılıyor.

Teknoloji Tutkunlarına Özel Avantajlar

Teknoloji tutkunları için de Bolu A101, çarpıcı indirimlerle dolu. 4.999,00 TL’den başlayan gaming bilgisayarlar, 19.999,00 TL’ye son teknoloji gaming monitörler ve hediye gaming aksesuarları ile oyunculara özel fırsatlar sunuluyor. Ayrıca, 2.699,00 TL’ye ergonomik ve konforlu oyuncu koltukları, uzun süreli kullanımlar için ideal.

Ev İçin Pratik Çözümler ve Renovasyon Fırsatları

Bolu A101’de eviniz için gerekli her türlü boya malzemesini de bulabilirsiniz. 299,00 TL’den başlayan silikonlu plastik duvar boyaları ve 219,00 TL’ye tavan boyaları ile evinizdeki değişim için ihtiyacınız olan her şeyi ekonomik fiyatlarla temin edebilirsiniz.

Ofis Mobilyaları

Karizma File Çalışma Koltuğu: 1.699,00 ₺

Aş File Çalışma Koltuğu: 1.699,00 ₺

Ofis Bazağı Çalışma Masası ve Kitaplık: 1.299,00 ₺

Ofis Bazağı 5 Bölmeli Kitaplık: 899,00 ₺

Golf Koltuk: 249,00 ₺

Sky Katlanır Sehpa: 479,00 ₺

Truva Saksı çeşitleri: Fiyatlar 16,90 ₺ ile 84,90 ₺ arası

Elektronik Ürünler

Onvo 55” UltraHD Android 13 Smart LED TV: 11.999,00 ₺

Philips 50” UHD Smart LED TV: 16.999,00 ₺

Onvo 32” HD Ready Android 13 Smart LED TV: 4.799,00 ₺

JVC 43” Full HD Android LED TV: 9.999,00 ₺

Reeder S19 Max Pro 5 Cep Telefonu: 5.499,00 ₺

Mipo M33 Cep Telefonu: 4.799,00 ₺

Seyahat ve Aksesuarlar

Casio Kol Saati Çeşitleri: 899,00 ₺

PP Makyaj Çantası: 329,00 ₺

Büyük Boy PP Valiz: 769,00 ₺

Orta Boy PP Valiz: 669,00 ₺

Kabin Boy PP Valiz: 569,00 ₺

Universal Motorsiklet Eldiveni: 249,00 ₺

Ev Gereçleri ve Dekorasyon

Masa ve Duvar Saati: 149,00 ₺

Bay ve Bayan Eva Kalın Taban Terlik: 119,00 ₺

Universal Brandsalı Motorsiklet Montu: 259,00 ₺

Oyuncak Mega Piknik Seti: 229,00 ₺

Oyuncak Güzellik Seti: 79,90 ₺

Oyuncak Çekiçli Tamir Seti: 369,00 ₺

Büyük Ev Aletleri

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi: 7.799,00 ₺

CM 9105 INV Silver Çamaşır Makinesi: 9.999,00 ₺

Kiwi KWP-8555 Gizli Damlacana ve Su Sebili: 4.999,00 ₺

Flavel FLV 1003 3 Çekmeceli Dondurucu: 5.999,00 ₺

SEG CX 482/CX 4821 Inox No-Frost Buzdolabı: 19.999,00 ₺

Goodwest Siyah Cam Ankastre Set 3'lü: 5.999,00 ₺

Küçük Ev Aletleri

Sinbo SCC-7601 Halı ve Koltuk Yıkama Makinesi: 3.299,00 ₺

Sinbo Stand Mikser - Hamur Yoğurma Makinesi: 1.999,00 ₺

Arzum AR2003 Cookart Eco Midi Fırın: 2.799,00 ₺

Kiwi KSW 3042 Dikiş Makinesi: 1.999,00 ₺

Arzum AR1111 Starty Blender Seti: 1.199,00 ₺

Kişisel Bakım Ürünleri

PC-D20001 Saç Düzleştirici: 399,00 ₺

PC-A21201 Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi: 599,00 ₺

pierre cardin PC-F10001 Saç Şekillendirici: 549,00 ₺

Şampuan ve Temizlik ürünleri

Eldor Şampuan Çeşitleri 200 ml: 74,50 ₺

Saç Bakım Yağı Çeşitleri 80 ml: 89,50 ₺

Eldor Saç Bakım Kremi Çeşitleri 170 ml: 79,50 ₺

Hyper Hypo Ultra Çamaşır Suyu 3 KG: 62,50 ₺

Bahçe ve Dış Mekan Ürünleri

Dalga Su Pompası: 949,00 ₺

Kiwi Elektrikli Üfleme Makinesi: 499,00 ₺

Aprilla Silikon Tabancası: 129,00 ₺

Rattan Desenli Elit Tabure: 139,00 ₺

Sky Katlanır Sandalye: 449,00 ₺

Bahar Çiçekleri: 49,90 ₺

Seramik Saksıda Succulent: 19,90 ₺

Ofis Mobilyaları ve Aksesuarları

Ofis Bazağı Çalışma Masası: 1.599,00 ₺

Ofis Bazağı Kitaplık: 1.299,00 ₺

Ofis Bazağı 5 Bölmeli Kitaplık: 899,00 ₺

Teknoloji ve Elektronik

Gaming Bilgisayar (Vortex V3 Asus): 4.999,00 ₺

Apex TGC-APX27615C Gaming Monitör: 19.999,00 ₺

7.1 Surround RGB Kablolu Gaming Kulaklık: Hediyeli

Mekanik Kablolu RGB Oyuncu Klavyesi: Hediyeli

Asos Oyuncu Koltuğu: 2.699,00 ₺

Boya ve İnşaat Malzemeleri

Casati Silikonlu Plastik Duvak Boyası 10 KG: 299,00 ₺

Casati Tavan Boyası 10 KG: 219,00 ₺

Bolu A101, 9 Mayıs itibarıyla başlayan bahar indirimleriyle hem evinizi yenilemek hem de teknoloji tutkunuzu tatmin etmek için cazip fırsatlar sunuyor. Yenilenme zamanı geldi!