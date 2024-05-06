- Ekonomi

Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren indirim geliyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL olacak. Diğer illerdeki güncel fiyatlar ve akaryakıt fiyatlarındaki değişikliklerin detayları için hemen tıklayın!

Rahmiye Beydili
Rahmiye Beydili Tüm Haberleri
Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar! mask
Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!
Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Güncel Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve vergilerle doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir konudur. Son gelen haberlere göre, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren önemli bir indirim yapılacağı açıklandı. Sektör kaynaklarına göre, benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

İndirim Sonrası Fiyatlar

Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 43.05 TL, motorinin litre fiyatı 41.29 TL olacak. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 43.3 TL, motorinin litre fiyatı 41.35 TL'ye gerileyecek.Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Akaryakıt Fiyatlarındaki Güncel Durum

Bolu
Motorin: 44,99 TL      
Benzin: 42,34 TL
LPG: 20,63 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.32 TL

LPG: 20.83 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 43.98 TL

Motorin: 41.39 TL

LPG: 20.90 TL

Ankara:

Benzin: 44.87 TL

Motorin: 42.32 TL

LPG: 20.95 TL

İzmir:

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 42.56 TL

LPG: 21.02 TLGece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Akaryakıt Fiyatlarının Belirlenmesinde Etkili Faktörler

Döviz Kuru: Türk lirasının döviz karşısındaki değeri, ithalat edilen petrol maliyetlerini belirler.

Vergiler: Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV gibi vergiler doğrudan fiyatları etkiler.

Global Petrol Fiyatları: Uluslararası petrol fiyatları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiler.Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Gelecekteki Öngörüler

Uzmanlar, küresel ekonomik koşulların ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarının da benzer dalgalanmalar göstereceğini tahmin ediyor. Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, fiyatlardaki değişkenliği sürekli takip etmek.Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak benzin ve motorin indirimi, araç sahiplerinin bütçelerine bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. Ancak uzun vadede, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişikliklerin etkisiyle, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir.

# türkiye, avrupa, uluslararası, istanbul, araç, ankara

06 May 2024 - 09:39 - Ekonomi

Mahreç  Rahmiye Beydili

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL