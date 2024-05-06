Gece yarısından itibaren akaryakıta büyük indirim! Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? Bolu, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel fiyatlar!

Güncel Akaryakıt Fiyatlarındaki Dalgalanmalar

Döviz kuru, petrol fiyatlarındaki değişkenlik ve vergilerle doğrudan etkilenen akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin yakından takip ettiği bir konudur. Son gelen haberlere göre, benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren önemli bir indirim yapılacağı açıklandı. Sektör kaynaklarına göre, benzine 1.80 TL, motorine ise 1.20 TL indirim yapılması bekleniyor.

İndirim Sonrası Fiyatlar

Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı 42.18 TL, motorinin litre fiyatı ise 40.19 TL'ye düşecek. Ankara'da ise benzinin litre fiyatı 43.05 TL, motorinin litre fiyatı 41.29 TL olacak. İzmir'de ise benzinin litre fiyatı 43.3 TL, motorinin litre fiyatı 41.35 TL'ye gerileyecek.

Akaryakıt Fiyatlarındaki Güncel Durum

Bolu

Motorin: 44,99 TL

Benzin: 42,34 TL

LPG: 20,63 TL



İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 43.89 TL

Motorin: 41.32 TL

LPG: 20.83 TL

Benzin: 43.98 TL

Motorin: 41.39 TL

LPG: 20.90 TL

Ankara:

Benzin: 44.87 TL

Motorin: 42.32 TL

LPG: 20.95 TL

İzmir:

Benzin: 45.10 TL

Motorin: 42.56 TL

LPG: 21.02 TL

Akaryakıt Fiyatlarının Belirlenmesinde Etkili Faktörler

Döviz Kuru: Türk lirasının döviz karşısındaki değeri, ithalat edilen petrol maliyetlerini belirler.

Vergiler: Akaryakıt üzerindeki ÖTV ve KDV gibi vergiler doğrudan fiyatları etkiler.

Global Petrol Fiyatları: Uluslararası petrol fiyatları, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiler.

Gelecekteki Öngörüler

Uzmanlar, küresel ekonomik koşulların ve döviz kurlarındaki dalgalanmaların devam etmesi durumunda, akaryakıt fiyatlarının da benzer dalgalanmalar göstereceğini tahmin ediyor. Araç sahiplerinin dikkat etmesi gereken en önemli unsur, fiyatlardaki değişkenliği sürekli takip etmek.

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak benzin ve motorin indirimi, araç sahiplerinin bütçelerine bir nebze olsun rahatlama sağlayacak. Ancak uzun vadede, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki değişikliklerin etkisiyle, akaryakıt fiyatlarında dalgalanmalar görülebilir.