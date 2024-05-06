Karadeniz yaylalarında Mayıs ayında kar ve dolu şaşkınlığı

Karadeniz'in Yüksek Yaylalarında Kış Sürprizi

Karadeniz bölgesinde, özellikle yüksek rakımlı yaylalarda, beklenmeyen bir kış manzarası ortaya çıktı. Normalde bahar aylarında ılıman geçmesi beklenen Mayıs ayında, Batı Karadeniz'den Doğu Karadeniz'e kadar uzanan bir bölgede, ani sıcaklık düşüşleri yaşandı. Bu değişim, Bolu, Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Giresun, ve Artvin gibi şehirlerin 1500 metre ve üzeri rakımlı yaylalarında kar ve dolu yağışlarına yol açtı.

Aniden Gelen Kar ve Dolu, Yayla Sakinlerini Zorluyor

Batı Karadeniz'de, özellikle Çakmaklar, Salıbeyler ve Atyayla gibi yaylalarda fındık büyüklüğündeki dolu, her yeri beyaz bir örtüye bürüdü. Gerede ve Mengen yaylalarında ise kar yağışı, bölge sakinlerini ve ziyaretçileri şaşırttı. Hayvancılık ve tarım faaliyetleri bu ani hava değişikliği nedeniyle aksamalar yaşadı. Yaylacılar ve çiftçiler, ani sıcaklık düşüşleri nedeniyle zor günler geçiriyor.

Doğu Karadeniz Yaylaları Kıştan Nasibini Aldı

Doğu Karadeniz'de ise durum daha da şaşırtıcı. Trabzon ile Gümüşhane arasında bulunan Kadırga Yaylası ve çevresindeki yaylalar, gece boyunca yağan karla birlikte sabaha karşı beyaz bir örtüyle kaplandı. Özellikle Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası, Araklı'daki Erikli Yaylası ve Köprübaşı'ndaki Taşlı Yaylası gibi noktalarda kar kalınlığı yer yer 20 cm'yi buldu. Yerel halk ve ziyaretçiler, bu nadir görülen doğa olayını cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Karadeniz Bölgesinde Ani Kış Etkisi ve Beklentiler

Meteoroloji uzmanları, bu tür ani sıcaklık düşüşlerinin ve kar yağışlarının, küresel iklim değişiklikleriyle daha sık görülebileceğini belirtiyor. Bölge sakinleri ve tarım sektörü temsilcileri, bu tür hava olaylarına karşı daha hazırlıklı olmanın yollarını arıyor. Özellikle tarım ve hayvancılık için önemli olan bu yaylalarda, gelecek yıllarda benzer durumlarla karşılaşmamak adına yeni stratejiler geliştirilmesi gerekiyor.