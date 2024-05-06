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BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!

Türkiye'de genelde afet denildiğinde akıllara ilk olarak deprem geldiğini belirten BAKAD Başkanı Hüseyin Aykan, Türkiye'nin sadece depremlerle değil, çeşitli doğal ve insan kaynaklı afetlerle de karşı karşıya olduğunu vurguladı. Aykan'a göre, trafik kazaları, iş kazaları, yangınlar, çığ düşmesi ve sel gibi olaylar da ciddi can ve mal kayıplarına neden oluyor…

Esra Perçin
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BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar! mask
BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!
BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!
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Kazaların yüksek can kaybı

Türkiye'de yaşanan trafik ve iş kazaları, depremler kadar olmasa da önemli can kayıplarına yol açtığına değinen BAKAD Başkanı Aykan, her yıl meydana gelen bu kazalarda yaklaşık 20-25 bin insanın hayatını kaybettiğini, bu rakamın büyük depremler sırasında kaybedilen can sayısına yakın veya bazen daha fazla olduğunu belirtti.

BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!

Afetlere karşı bilinç ve hazırlık

BAKAD Başkanı, Türkiye'deki afet bilincinin yeterli olmadığını ve bu durumun değişmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle sel, su baskını gibi doğal afetler ve büyük kazaların yaşamın normal bir parçası gibi görülmesi, toplumun bu tür olaylara olan duyarlılığını azaltmaktadır. Aykan, bu olaylara karşı acil önlemler alınması ve kabul edilen çaresizlik durumundan vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyor.BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!

Bayram tatillerinde artan kazalar

Özellikle bayram tatillerinde trafik kazalarının arttığı ve bu kazaların önemli can ve mal kayıplarına neden olduğu belirtiliyor. Son bayram tatilinde yüz kişinin hayatını kaybettiği ve maddi hasarın bir milyar doları aştığı kaydedildi. Bu, kazaların ne denli büyük bir afet olduğunu ve geniş kapsamlı önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!

Afetlere genel bir bakış ve eylem planı

Afetlerin türü ne olursa olsun, temel ölüm sebeplerinden biri afet bilincindeki eksiklikler olduğunu belirten Aykan, tıpkı depremler için yapılan hazırlıklar gibi, diğer tüm afetler için de önceden plan yapılmasının ve hazırlıklı olunmasının önemine dikkat çekti.BAKAD Başkanı Aykan’dan ciddi uyarılar!

Her tür afete karşı hazırlıklı olun

Son olarak, Aykan herkesi tüm afet türlerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaya çağırıyor. Her türlü afetin potansiyel zararlarını azaltmanın yolu, afetlere karşı geniş kapsamlı bir bilinç ve hazırlık programından geçiyor.

# türkiye, trafik

06 May 2024 - 13:00 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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