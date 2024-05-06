D130 karayolunda çıplak yürüyüş şaşkınlık yaratan görüntüler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan D130 Karayolu'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Tamamen çıplak bir şekilde karayolunda yürüyen bir şahıs, sürücülerin ve yayaların gözlerine inanamayacakları bir manzara sundu. Vatandaşlar, bu sıra dışı durumu cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Vatandaşların İhbarı Üzerine Gözaltı

Çıplak yürüyüşü fark eden vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine hızla ulaşan polis ekipleri, şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusunda, bu davranışının nedenine dair net bir açıklama yapılmadı. Ancak, çevredeki bazı tanıklar, kişinin akli dengesinin yerinde olmayabileceğini öne sürdüler.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Olayın sosyal medyada hızla yayılması, geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edildi. Kocaeli D130 Karayolu'nda yaşanan bu olağanüstü durum, yerel halk arasında günün konusu oldu. Gözaltına alınan kişinin gelecekteki durumu ve sağlık raporları, kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.