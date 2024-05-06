Denizbank  Fatih Terim fonu skandalında mağdur sayısı her geçen gün artıyor; sayı 26’ya çıktı

Yüksek Getiri Vaadiyle Dolandırıcılık: Mağdur Sayısı Artıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın son iddianamesine göre, Seçil Erzan tarafından yönetilen yüksek getirili özel fon vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Başlangıçta 21 kişi olarak belirlenen mağdur sayısı, yeni gelişmelerle birlikte 26'ya yükseldi. Bu kişiler arasında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu da bulunuyor.

Tanınmış İsimlerin de Aralarında Bulunduğu Mağdurlar

Yeni iddianameye göre, dolandırıcılık faaliyetleri kapsamında Erzan, yüksek getiri vaadiyle ünlü futbolcuları ve diğer yatırımcıları etkileyerek yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira topladı. İddianamelerin kabulüyle birlikte Erzan’a yönelik hapis cezası talebi 275 yıla kadar yükseltildi.

Müştekiler ve Dolandırıcılık Detayları

Hacer ve Hasan Çorbacı çifti gibi yeni ortaya çıkan mağdurlar, Tekirdağ'da pazarcılık yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Erzan, bu çifti ve diğer mağdurları, babasının da pazarcı olması bağlamında tanıdığı için kolaylıkla ikna etti. Çorbacı çifti, Erzan'ın yönlendirmesiyle Hüseyin Eligül'ün hesabına toplam 1 milyon 900 bin lira aktardı. Ancak daha sonra dolandırıldıklarını fark ederek şikayetçi oldular.

Erzan'ın Savunması ve Mağdurların İfadeleri

Erzan, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, müştekilere borcu olmadığını ve yasal olmayan hiçbir işlem yapmadığını iddia etti. Bununla birlikte, Hasan Çorbacı'nın ifadesinde, Erzan'ın kendisini sürekli olarak oyaladığını ve sonunda ulaşılamaz hale geldiğini belirtti.

Dolandırıcılığın Boyutları ve Etkilenenler

İddianamede ayrıca, Erzan'ın Kaan Sinih, Sevgil Sinih ve Tursun Sinih'i de kandırarak onlardan 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar topladığı belirtildi. Müştekiler, Erzan'la tanışıklıklarının arkadaşları aracılığıyla olduğunu ve kendilerine devlet destekli bir fon olduğu yönünde telkinlerde bulunulduğunu ifade etti. Erzan'ın medyaya yansıyan haberleri gördükten sonra dolandırıldıklarını anladıklarını da eklediler.

Bu olay, yüksek profilli bireylerin de dahil olduğu büyük bir dolandırıcılık skandalı olarak Türkiye gündemine oturdu. Şimdiye kadar ortaya çıkan detaylar, yatırımcıları ve kamuoyunu derinden etkilemeye devam ediyor.