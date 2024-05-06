Boluspor efsanesi Rıdvan Ertani'nin ismi 2023-2024’te o lige verildi

Boluspor'un unutulmaz isimlerinden olan Rıdvan Ertani'nin adı, 2023-2024 U13 sezonunda yaşatılacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Amatör İşler Kurulu, bu sezon Bolu ilinde başlayacak 2023-2024 U13 sezonuna, Japon Rıdvan lakaplı Rıdvan Ertani'nin adının verilmesini kararlaştırdı. Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Cemalettin Metin'in önderliğinde ASKF yönetim kurulunun gerçekleştirdiği başarılı organizasyonlar sayesinde, TFF bu öneriyi uygun gördü.

Rıdvan Ertani'nin kariyeri

Rıdvan Ertani, futbol kariyerine 1963 yılında amatör olarak Çapa’da başladı. 1964-65 sezonunda İstanbul Amatör Lig'de gol kralı olmayı başardı. Antrenör Naci Özkaya'nın dikkatini çekerek Boluspor’a transfer oldu.

Boluspor’da efsaneleşen kariyer

Ertani, 1966 yılında Boluspor’a transfer edildi ve kırmızı-beyaz formayla toplamda 11 sezon boyunca 336 resmi maçta 57 gol atarak efsaneleşti. 1968'de askere gitmesine rağmen, maçlar için izin alıp takımıyla sahada yer aldı. Bu özverisi, sakatlık yaşamış olmasına rağmen takımına olan bağlılığını gösterdi.

Futbol ve askerlik macerası

Askerde bulunduğu dönemde de futboluna ara vermeyen Rıdvan Ertani, bir maçtan dolayı birliğine bir gün geç dönünce, 4 ay fazla askerlik yaparak 28 ay sonra terhis oldu.

Başarı ve onur

Ertani'nin Boluspor’a kattığı değerler ve yeteneği sayesinde Japon Rıdvan lakabıyla tanınan oyuncu, 2023-2024 U13 sezonunda adının yaşatılmasıyla Boluspor camiasının gururu olmayı sürdürecek.