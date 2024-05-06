Rus yapımı olabileceği düşünülen cisim için sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti

Sahil Güvenlik Harekete Geçti
Karadeniz'in şirin köşesi Bartın'ın Amasra ilçesinde, vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli bir cisim endişeye yol açtı. Amasra'nın Akkonak Koyu'nda deniz kenarında dolaşan vatandaşlar, deniz yüzeyinde şüpheli bir nesne fark ettiler. İlk tahminler, bu cismin bir mayın ya da patlayıcı olabileceği yönündeydi.
Görgü Tanıkları ve İlk Müdahale
Cep telefonlarıyla cismin görüntülerini çeken vatandaşlar, durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, olay yerine ulaşarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cismin üzerinde Rusça yazılar bulunması, ilk etapta patlayıcı olabileceği şüphesini güçlendirdi.
Cismin İncelenmesi ve İlk Bulgular
Sahil güvenlik ekipleri, cismin çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek detaylı bir inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir madde olmadığı anlaşıldı ve güvenli bir şekilde denizden çıkarıldı. Daha sonra yapılan analizler, cismin bir Rus yapımı mermi ya da roket motoru olabileceğini ortaya koydu.
Detaylı Araştırma Bekleniyor
Şu anda cismin tam olarak ne olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sahil güvenlik ekipleri ve uzmanlar, cismin kökeni ve türü üzerinde detaylı araştırmalarını sürdürüyorlar. Amasra sahilindeki bu gizemli cisim, bölge halkı ve yetkililer tarafından yakından izlenmekte.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.