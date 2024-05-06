Rus yapımı olabileceği düşünülen cisim için sahil güvenlik ekipleri hemen harekete geçti

Sahil Güvenlik Harekete Geçti

Karadeniz'in şirin köşesi Bartın'ın Amasra ilçesinde, vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli bir cisim endişeye yol açtı. Amasra'nın Akkonak Koyu'nda deniz kenarında dolaşan vatandaşlar, deniz yüzeyinde şüpheli bir nesne fark ettiler. İlk tahminler, bu cismin bir mayın ya da patlayıcı olabileceği yönündeydi.

Görgü Tanıkları ve İlk Müdahale

Cep telefonlarıyla cismin görüntülerini çeken vatandaşlar, durumu hemen sahil güvenlik ekiplerine bildirdi. Amasra Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı, olay yerine ulaşarak çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cismin üzerinde Rusça yazılar bulunması, ilk etapta patlayıcı olabileceği şüphesini güçlendirdi.

Cismin İncelenmesi ve İlk Bulgular

Sahil güvenlik ekipleri, cismin çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek detaylı bir inceleme başlattı. İlk değerlendirmelerde, cismin patlayıcı bir madde olmadığı anlaşıldı ve güvenli bir şekilde denizden çıkarıldı. Daha sonra yapılan analizler, cismin bir Rus yapımı mermi ya da roket motoru olabileceğini ortaya koydu.

Detaylı Araştırma Bekleniyor

Şu anda cismin tam olarak ne olduğu konusunda kesin bir bilgiye ulaşılamamıştır. Sahil güvenlik ekipleri ve uzmanlar, cismin kökeni ve türü üzerinde detaylı araştırmalarını sürdürüyorlar. Amasra sahilindeki bu gizemli cisim, bölge halkı ve yetkililer tarafından yakından izlenmekte.