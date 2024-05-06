Sakın çıplak elle dokunmayın ya da öldürmeyin, mümkünse hızla uzaklaşın kendinizi kurtarın

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte, doğa severlerin kâbusu olan keneler, özellikle kırsal bölgelerde etkinliklerini artırmaya başladı. Sağlık uzmanları, keneler tarafından bulaştırılan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü konusunda ciddi uyarılarda bulunuyor. Son beş yıl içinde bu hastalık nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti veya uzun süreli tedavilerle hayatta kalmayı başardı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi ve Bulaş Yolları

KKKA, kenelerin aktif hale geldiği dönemlerde, özellikle kırsal kesimlerde daha sık görülen bir hastalıktır. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Ferdane Şeyma Toplu'ya göre, hastalık genellikle enfekte kenelerin insan vücuduna tutunup kan emmesi sonucu bulaşıyor. Ayrıca, enfekte hayvanlarla yakın temasta bulunmak veya hastalığa yakalanmış kişilerle temas etmek de KKKA'nın bulaşma yolları arasında yer alıyor.

Kişisel Koruma ve Önlemler

Dr. Toplu, kenelerden korunmanın aşı veya özgün bir tedavi yöntemi bulunmadığı için kişisel koruyucu önlemlerle mümkün olduğunu vurguluyor. Kenelerin yoğun olduğu tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi yerlere gidilirken alınması gereken önlemler şunlardır:

Uygun Giyinme: Vücudu tamamen örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içine sokulmalıdır. Açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir, çünkü keneler bu renklerde daha kolay fark edilir.

Vücut Kontrolü: Riskli alanlardan döndükten sonra, kişilerin kendi vücutlarını ve çocukların vücutlarını kene tutunması açısından dikkatlice kontrol etmeleri önerilir.

Kene Tespit Edildiğinde Yapılması Gerekenler

Vücutta kene tespit edilmesi durumunda, kenenin çıplak elle temas edilmemesi ve uygun bir araç kullanılarak dikkatlice çıkarılması gerektiği belirtiliyor. Dr. Toplu, kenenin üzerine sigara basmak, alkol dökmek gibi yöntemlerden kaçınılması gerektiğini, bu tür müdahalelerin kenenin vücutta daha fazla zarar vermesine yol açabileceğini söylüyor. Eğer kene çıkarılamıyorsa, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Hastalık Belirtileri ve Tedbirler

KKKA'nın belirtileri arasında ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal bulunuyor. Ağır vakalarda kanama görülebilir. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Gürbüz, kene ısırığı sonrası ilk 10 gün içinde bu semptomlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda derhal tıbbi yardım alınması gerektiğini belirtiyor. Dr. Gürbüz, Hyalomma cinsi kenelerin KKKA için en tehlikeli taşıyıcılar olduğunu ve bu kenelerin özellikle Türkiye'nin belirli bölgelerinde endemik olarak bulunduğunu ekliyor.

Yaz mevsimi boyunca doğa yürüyüşleri, piknik gibi açık hava aktiviteleri sırasında alınacak tedbirler, KKKA gibi ciddi sağlık risklerinin önlenmesinde kritik öneme sahip.