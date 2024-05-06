Batı Karadeniz'de beklenmedik dolu yağışı; Bahar ayında kış manzaraları

Batı Karadeniz'de Mayıs Sürprizi

Batı Karadeniz bölgesi, bahar ayı olan Mayıs'ta beklenmeyen dolu yağışları ile sarsıldı. Bolu, Düzce ve Kastamonu illerinde etkili olan dolu, kışı aratmayan manzaralar oluşturdu ve günlük yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Bolu: Ani Dolu Yağışı Hayatı Felç Etti

Bolu’da, güneşli sabah saatlerinden sonra öğle saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur, mercimek büyüklüğünde doluya dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde ise misket büyüklüğünde dolu yağdı. Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal güzellikleri ile ünlü olan Bolu'da, ziyaretçiler dolu yağışına hazırlıksız yakalandı. Kuvvetli yağış nedeniyle şehirde birçok sokak su altında kaldı, vatandaşlar ıslanmamak için saçak altlarına sığındı.

Düzce: Ceviz Büyüklüğünde Dolu şaşırttı

Düzce'de de durum farklı değildi. Aniden bastıran yağmur, ceviz büyüklüğünde doluya yerini bıraktı. Dolu yağışı sonucunda kent adeta beyaza büründü. Yağış nedeniyle çok sayıda araç arıza yaparken, kaygan yollarda trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşlar, dolu yağışından korunmak için saçak altlarına sığındı, ancak birçoğu ıslanmaktan kurtulamadı.

Kastamonu: İhsangazi'de Dolu Yaşamı Durdurdu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaklaşık 5 dakika süren yoğun dolu yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Yolların beyaza büründüğü ilçede, dolu yağışı sonrasında yağmur başladı ve bölgede sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Meteoroloji Müdürlüğü'nün uyarılarına rağmen, ani yağışlar bölge sakinlerini hazırlıksız yakaladı.

Bu olaylar, Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin dışında bir hava durumu yaşandığını gösteriyor. İklim değişikliği ve mevsimsel değişimler, böylesine sıra dışı hava olaylarının artmasına neden olacak gibi görünüyor.