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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Manisa FK maçı öncesinde Boluspor'a destek oldu. Kırmızı beyazlı ekip, play-off umutlarını son haftaya bıraksa da, Tanju Özcan'ın verdiği moral desteğiyle gelecek maçtan galibiyetle çıkmayı hedefliyor.   

Mustafa Aykan
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi mask
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden seçildikten sonra Boluspor'u desteklemeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana Bolusporlu olduğunu sıkça dile getiren ve kulübün maçlarını izleyebilmek için kavak ağaçlarının üzerine çıkarak top topladığını anlatan Özcan, 33. haftada deplasmanda karşılaşılan Manisa FK maçı öncesi futbolculara başarılar diledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Boluspor’a maç öncesi destek

Hafta sonu izninde Ege bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Tanju Özcan, Boluspor'un Manisa FK ile oynayacağı hayati maç öncesinde kırmızı beyazlı ekibe moral verdi. Özcan'a, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç da eşlik etti. Özcan, stadyumda futbolcularla birebir temas kurarak, onların moralini yükseltmeye çalıştı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Play-off umutları zora girdi

Boluspor, Manisa FK karşısında kalelerine gelen tek golle maçı 1-0 kaybederek play-off umutlarını zora soktu. Sezonun en kritik maçlarından birini kaybeden kırmızı beyazlılar, hedeflerini son haftaya taşıdı. Özcan'ın moral desteğine rağmen elde edilen sonuç, taraftarları ve takımın Bolu’ya yüzü asık dönmesine sebep oldu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Gelecek haftaya odaklanma

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetiyle sarsılmış olsa da son haftada alınacak bir galibiyetle play-off şansını korumayı hedefliyor. Takımın, Tanju Özcan gibi liderlerden gelen destekle birlikte taraftarın coşkusunu da arkasına alarak son maçta galip gelmek istiyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

# boluspor, destek, belediye, chp

06 May 2024 - 10:44 Bolu- Spor

Mahreç  Mustafa Aykan

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