Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden seçildikten sonra Boluspor'u desteklemeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana Bolusporlu olduğunu sıkça dile getiren ve kulübün maçlarını izleyebilmek için kavak ağaçlarının üzerine çıkarak top topladığını anlatan Özcan, 33. haftada deplasmanda karşılaşılan Manisa FK maçı öncesi futbolculara başarılar diledi.
Boluspor’a maç öncesi destek
Hafta sonu izninde Ege bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Tanju Özcan, Boluspor'un Manisa FK ile oynayacağı hayati maç öncesinde kırmızı beyazlı ekibe moral verdi. Özcan'a, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç da eşlik etti. Özcan, stadyumda futbolcularla birebir temas kurarak, onların moralini yükseltmeye çalıştı.
Play-off umutları zora girdi
Boluspor, Manisa FK karşısında kalelerine gelen tek golle maçı 1-0 kaybederek play-off umutlarını zora soktu. Sezonun en kritik maçlarından birini kaybeden kırmızı beyazlılar, hedeflerini son haftaya taşıdı. Özcan'ın moral desteğine rağmen elde edilen sonuç, taraftarları ve takımın Bolu’ya yüzü asık dönmesine sebep oldu.
Gelecek haftaya odaklanma
Boluspor, Manisa FK mağlubiyetiyle sarsılmış olsa da son haftada alınacak bir galibiyetle play-off şansını korumayı hedefliyor. Takımın, Tanju Özcan gibi liderlerden gelen destekle birlikte taraftarın coşkusunu da arkasına alarak son maçta galip gelmek istiyor.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.