Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Bolusporlu futbolculara maç öncesi moral verdi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden seçildikten sonra Boluspor'u desteklemeye devam ediyor. Çocukluğundan bu yana Bolusporlu olduğunu sıkça dile getiren ve kulübün maçlarını izleyebilmek için kavak ağaçlarının üzerine çıkarak top topladığını anlatan Özcan, 33. haftada deplasmanda karşılaşılan Manisa FK maçı öncesi futbolculara başarılar diledi.

Boluspor’a maç öncesi destek

Hafta sonu izninde Ege bölgesinde ziyaretlerini sürdüren Tanju Özcan, Boluspor'un Manisa FK ile oynayacağı hayati maç öncesinde kırmızı beyazlı ekibe moral verdi. Özcan'a, Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Bolu Merkez İlçe Başkanı Çetin Uç da eşlik etti. Özcan, stadyumda futbolcularla birebir temas kurarak, onların moralini yükseltmeye çalıştı.

Play-off umutları zora girdi

Boluspor, Manisa FK karşısında kalelerine gelen tek golle maçı 1-0 kaybederek play-off umutlarını zora soktu. Sezonun en kritik maçlarından birini kaybeden kırmızı beyazlılar, hedeflerini son haftaya taşıdı. Özcan'ın moral desteğine rağmen elde edilen sonuç, taraftarları ve takımın Bolu’ya yüzü asık dönmesine sebep oldu.

Gelecek haftaya odaklanma

Boluspor, Manisa FK mağlubiyetiyle sarsılmış olsa da son haftada alınacak bir galibiyetle play-off şansını korumayı hedefliyor. Takımın, Tanju Özcan gibi liderlerden gelen destekle birlikte taraftarın coşkusunu da arkasına alarak son maçta galip gelmek istiyor.