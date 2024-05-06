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Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı

Bolu, eksi 6,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kaydedildi. Amasya ve Abant Gölü de yakın sıcaklıklarda kaydedilirken, Bolu'da kar ve dolu yağışı etkili oldu. Kış mevsimine hazırlık için vatandaşların gerekli tedbirleri alması önem taşıyor.

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Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı mask
Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı
Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı
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Bolu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre dün gece eksi 6,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kaydedildi. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi'nde ölçülen bu sıcaklık, Türkiye genelindeki 1740 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonunun kayıtları arasında en düşük değer olarak kayıtlara geçti. Batı Karadeniz Orman Araştırma Merkezi'ndeki bu soğuk hava, bölgenin kış mevsiminde ne kadar sert geçebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı

Amasya ve Abant Gölü Takipte

Aynı veri setine göre, Amasya Tavşan Dağı da eksi 5,4 dereceyle ikinci sırada yer aldı. Bolu'nun Abant Gölü Milli Parkı ise eksi 5,3 dereceyle Türkiye'nin en soğuk üçüncü noktası olarak belirlendi. Bu sonuçlar, kış mevsiminin yaklaştığını ve Batı Karadeniz bölgesinin hazırlık yapması gerektiğini işaret ediyor.Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı

Kar ve Dolu Yağışı Etkili Oldu

Bolu'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar ve dolu yağışı, şehrin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesine neden oldu. Bu yağışların ardından şehir genelinde sıcaklıklar önemli ölçüde azaldı ve soğuk hava kentin en düşük noktalarına kadar yayıldı.Batı Karadeniz'de şok soğuk! Bolu eksi 6,8 derece ile rekor kırdı

Kış Koşullarına Hazırlık Zamanı

Bolu'nun sert geçen kış mevsimine hazırlık yapması, vatandaşların günlük yaşamlarında sorun yaşamaması açısından önemli bir adım olacak. Yerel yönetimlerin özellikle yüksek kesimlerdeki kar ve buzlanma tehlikelerine karşı tedbir alması, bölgede yaşayanların güvenliği için kritik. Ayrıca vatandaşların kış lastiği, zincir ve gerekli ekipmanları yanlarında bulundurması, olası hava koşullarına hazırlıklı olmalarını sağlayacaktır.

# türkiye, karadeniz, meteoroloji

06 May 2024 - 11:03 Bolu- Gündem

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