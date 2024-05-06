Nusret’in Dünya Kupası Finalinde sahaya nasıl girdiği belli oldu! Meğer Nusret yüzsüzmüş

2022 Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin, final sonrasında sahada şampiyonluğu kutlarken Nusret Gökçe, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Bu beklenmedik katılım, FIFA'da çalışan Türk yönetici Ersan Gökay'ın hayatını nasıl altüst etti? Detaylar haberimizde...

2022 Dünya Kupası finalinde yaşananlar

2022 Dünya Kupası'nın final maçı Katar’ın başkenti Doha'daki Lusail Stadı’nda oynandı. Arjantin, Fransa'yı penaltılarla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Kupa töreni sırasında Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı kaldırmasıyla çılgınca bir sevinç başladı. Ancak milyonlarca kişinin ekran başında izlediği bu anlar sırasında sahada kimsenin beklemediği bir kişi belirdi: Nusret Gökçe.

Nusret Gökçe’nin sahaya girişi

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası sahaya nasıl girdiği ve oyuncularla birlikte poz verdiği uzun süre tartışma konusu oldu. Josimarfootball.com’da Sam Kunti tarafından yayınlanan habere göre, Nusret sahaya izinsiz girmiş ve bu davranışı FIFA’da görevli Türk yönetici Ersan Gökay’ın işine mal olmuştu.

Ersan Gökay’ın görevden alınması

Almanya’da doğup büyüyen ve üniversiteyi Almanya’da bitiren Ersan Gökay, FIFA’nın Kıdemli Etkinlik Kontrolörü olarak 2022 Dünya Kupası sırasında görev yapıyordu. Gökay, Nusret Gökçe'yi soyunma odası koridorlarına götürdü ve yalnız bıraktığında Gökçe, sahaya kaçak şekilde girip Arjantinli oyuncularla poz vermişti.

FIFA günah keçisi olarak onu seçti

Gökay’ın bu olay sonrası yaşadığı kabus dolu günler, FIFA’nın günah keçisi olarak onu seçmesiyle başladı. 26 Ocak 2023 tarihli mektupla resmi uyarı aldı ve FIFA Dünya Kupası ikramiyesinden yüzde 50 kesintiyle 2026'ya kadar tüm resmi etkinliklerden men edildi.

Gökay’ın mücadele dönemi

Ersan Gökay, Kadınlar Dünya Kupası listesinden çıkarıldığında FIFA’da üzerine oynandığını fark etti. Uykusuz geceler ve depresyonla boğuşarak terapiste gitmeye başladı. FIFA Başkanı Gianni Infantino’dan görüşme talep ettiğinde ise sonuç alamadı ve hastalık iznine çıktı.

Fesih ve mali uzlaşma

31 Aralık 2024’te FIFA’ya gönderdiği mektupla karşılıklı fesih ve mali uzlaşma talep etti. Ancak, FIFA’dan gelen yanıt Gökay’ı doğrudan feshetmek oldu. Bunun üzerine Gökay, tüm hikayesini FIFA çalışanlarına e-posta ile anlattı. Bu e-posta, FIFA’da kültür sorunlarına dikkat çekerek çalışanlara cesaret verdi.

Gökay’ın yasal mücadelesi

Gökay, işine haksızca son verilmesine karşı hukuki mücadeleye hazırlanıyor. FIFA'nın üst yönetimindeki korku kültürüne karşı sesini yükselterek adalet arayacak.