CZN Burak'tan vefat eden 'Yürüyen Adam' Neşet Turan için taziye mesajı

İstanbul'da tanışmak için yola çıktığı sırada bir kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Neşet Turan, Kayseri'de toprağa verildi. "Yürüyen Adam" lakaplı Turan, Hulusi Akar Camii'ndeki cenaze namazının ardından Erkilet Bülbülpınarı Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye, Turan’ın ailesi ve yakınları katıldı.

CZN Burak’tan Başsağlığı Mesajı

Cenazeye katılamadığı için sosyal medyada eleştirilen dünyaca ünlü şef Burak Özdemir, nam-ı diğer "CZN Burak", Kayseri’deki taziye evine giderek aileye başsağlığı diledi.

Taziye evinde irmik helvası pişirerek dağıtan Özdemir, "Allah mekanını cennet eylesin. Günahlarını affetsin. Neşet çok güzel iz bırakmış," dedi. Kendisini tanımadığını belirten Özdemir, Turan'ın ölümünden sonra milyonlarca başsağlığı mesajı aldığını ifade etti.

"Burak Ağabey Bilmiyordu"

Neşet Turan’ın kardeşi Ahmet Turan ise CZN Burak’ın, ağabeylerinin yürüyüşüne dair haberi olmadığını, kazadan sonra öğrendiğini belirtti. Taziye için gelen Özdemir’e minnettarlığını ifade eden Turan, Burak Özdemir’in hayranlarının da yoğun bir katılım gösterdiğini söyledi.