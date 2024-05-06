Geleceğin turizm elçileri, doğal güzellikleri keşfetti

Düzce Üniversitesi’nde eğitim hayatını sürdüren ve Raziye Begüm Sultan Yurdu’nda konaklayan öğrenciler, boş zamanlarını Düzce'nin eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmekle değerlendiriyor. Geleceğin turizm elçileri olarak anılan bu gençler, hem okudukları şehri daha yakından tanıyor hem de Düzce'nin saklı cennetlerini deneyimleyerek, kentin turizm potansiyeline katkı sağlıyorlar.

Efteni Gölü'nün Büyüleyici Manzarası

Öğrenciler, ilk olarak Düzce'nin önemli doğal değerlerinden biri olan Efteni Gölü'nü ziyaret etti. Göl kenarında yürüyüş yaparak doğanın huzur verici atmosferini soluyan öğrenciler, kuş gözlem platformlarından kuş çeşitliliğini gözlemledi. Efteni Gölü'nün sunduğu benzersiz manzara, gençleri adeta büyüledi.

Aydınpınar Şelalesi’nde Huzur Bulma Zamanı

Günün devamında öğrenciler, Aydınpınar Şelalesi'ne doğru yol aldı. Ormanlık alan içinde, yürüyüş parkurlarını kullanarak şelaleye ulaşan gençler, serin suların etkisiyle yorgunluklarını attı. Doğanın büyülü sesiyle dinlenen öğrenciler, bol bol fotoğraf çekerek anılarını ölümsüzleştirdi.