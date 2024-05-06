Bolu, bağımlılıkla mücadelede güçlü adımlar atıyor! Vali Erkan Kılıç’tan önemli sözler

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında Valilik Abant Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.
Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği Protokolü
Toplantıda, "Bağımlılıkla Mücadele Kurumlararası İşbirliği Protokolü"nün ikincisi imzalanarak yeni hedefler belirlendi. Vali Erkan Kılıç, projeyle madde bağımlılarının hayatlarını normal şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıldığını ve bir yıl boyunca yürütülen çabalarla madde bağımlılarının %50’sinin işe yerleştirildiğini belirtti. Barınma ve diğer temel ihtiyaçlar da karşılanarak bağımlıların topluma kazandırılmasına destek sağlandı.
Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık ve İşbirliği
Vali Kılıç, güvenlik birimlerinin Bolu’da uyuşturucuyla mücadelede ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ve denetimlerin sürekli olarak sürdüğünü belirtti. Güvenlik önlemlerinin yanında, madde bağımlısı bireylerin tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu protokolün amacı da bu. Kurumlar olarak uyuşturucuya bulaşanları rehabilite etmeye çalışıyoruz ve bütün kurumlarımız büyük bir uyum içerisinde bu kutsal görevi yerine getiriyor," dedi.
Gençlerin Güvenliği ve Sağlıklı Toplum Vurgusu
Vali Kılıç, Bolu’da gençlerin zarar görmesini ve uyuşturucu maddelere ulaşmasını engellemek için tüm kurumların elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. "Çabamız, bütün gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak,” diyerek bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığı vurguladı.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.