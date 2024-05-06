Bolu, bağımlılıkla mücadelede güçlü adımlar atıyor! Vali Erkan Kılıç’tan önemli sözler

Bolu'da Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısı, Vali Erkan Kılıç başkanlığında Valilik Abant Salonu’nda yapıldı. Toplantıda, İzzet Baysal Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hülya Ensari, bağımlılıkla mücadele çalışmaları hakkında bilgi verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı da konuyla ilgili sunumlar gerçekleştirdi.

Bağımlılıkla Mücadelede İşbirliği Protokolü

Toplantıda, "Bağımlılıkla Mücadele Kurumlararası İşbirliği Protokolü"nün ikincisi imzalanarak yeni hedefler belirlendi. Vali Erkan Kılıç, projeyle madde bağımlılarının hayatlarını normal şekilde sürdürebilmeleri için çalışmalar yapıldığını ve bir yıl boyunca yürütülen çabalarla madde bağımlılarının %50’sinin işe yerleştirildiğini belirtti. Barınma ve diğer temel ihtiyaçlar da karşılanarak bağımlıların topluma kazandırılmasına destek sağlandı.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık ve İşbirliği

Vali Kılıç, güvenlik birimlerinin Bolu’da uyuşturucuyla mücadelede ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini ve denetimlerin sürekli olarak sürdüğünü belirtti. Güvenlik önlemlerinin yanında, madde bağımlısı bireylerin tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı. "Bu protokolün amacı da bu. Kurumlar olarak uyuşturucuya bulaşanları rehabilite etmeye çalışıyoruz ve bütün kurumlarımız büyük bir uyum içerisinde bu kutsal görevi yerine getiriyor," dedi.

Gençlerin Güvenliği ve Sağlıklı Toplum Vurgusu

Vali Kılıç, Bolu’da gençlerin zarar görmesini ve uyuşturucu maddelere ulaşmasını engellemek için tüm kurumların elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. "Çabamız, bütün gençlerimizin ve vatandaşlarımızın sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak,” diyerek bağımlılıkla mücadeledeki kararlılığı vurguladı.