BİLSEM'de öğrencilerin geri dönüştürdüğü atık kağıtlar sanata dönüşüyor!



Sanat Atölyelerine Geri Dönüşüm:

Bolu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından 4 yıl önce kurulan geri dönüşüm atölyesi, öğrencilerin atık kağıtları geri dönüştürmesini sağlıyor. Burada çeşitli işlemlerden geçirilen atık kağıtlar, merkezdeki sanat atölyelerinde ebru, katı sanatı ve resim derslerinde kullanılıyor. Ayrıca, geri dönüştürülen kağıtlar kitap ayracı, zarf ve kartpostal olarak öğrencilere hediye ediliyor.

Geri Dönüşüm Atölyesinin Amacı:

BİLSEM'de edebiyat ve geleneksel sanatlar dersleri öğretmeni Tarık Aksoy, kağıdın ve ormanların korunmasının önemine dikkat çekerek, "Kağıdın çöp olmadığını çocuklara sürekli anlatıyoruz. Atık kağıtların arka yüzü boşsa, onları tekrar kullanıyoruz. Bu sayede öğrencilere farkındalık kazandırıyoruz," dedi. Geri dönüşümden faydalanarak çevre bilincini aşılamayı hedeflediklerini belirtti.

Öğrencilerin Rolü ve Bilinci:

BİLSEM öğrencileri de geri dönüşüm sürecinde aktif rol alıyor. İzzet Baysal Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Sudenaz Koban, okuldaki sınıflardan topladıkları atık kağıtları renklerine göre gruplandırıp suya yatırdıklarını söyledi. Koban, "Bu çalışmadaki amacımız geri dönüşümle çevreyi korumak. Atık kağıtları yeniden değerlendirerek doğayı korumak zorundayız," dedi.

Bolu Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elif Taşdemir ise, "Kağıtlar çöp değil. Dönüştürebildiğimiz kadarını geri dönüştürüp tekrar kullanmalıyız," diyerek doğaya verilen zararı en aza indirmeyi amaçladıklarını vurguladı.