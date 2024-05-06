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Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi

Bolu'nun Göynük ilçesinde bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, temiz su kaynakları, karaçam ormanları ve huzurlu doğasıyla şehir yaşamından uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.

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Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi mask
Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi
Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi
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Doğa ve Tarih Bir Arada: Sakin Şehir Göynük

Bolu’nun tarihi Osmanlı kasabalarından olan Göynük, 2017’de "sakin şehir" unvanını almasıyla birlikte dikkatleri çekmeye başladı. Tarihi İpekyolu güzergahında konumlanan Göynük, sadece kültürel mirasıyla değil, aynı zamanda doğa harikalarıyla da ziyaretçilerini büyülüyor.

Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi

Sünnet Gölü Tabiat Parkı: Göynük’ün İnci Gibi Gölü

Göynük merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sünnet Gölü Tabiat Parkı, tertemiz su kaynakları, karaçam ormanları ve eşsiz doğal güzellikleriyle öne çıkıyor. Her mevsim doğa tutkunlarının rotasında yer alan bu park, ziyaretçilerine kalabalık şehir yaşamından uzak, doğayla iç içe olma fırsatı sunuyor.

Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi


Doğa Tutkunları İçin Aktiviteler

Ziyaretçiler göl çevresinde yürüyüş, piknik ve kamp yaparak temiz havanın tadını çıkarabiliyor. Bu doğal park, hafta sonları ailesiyle doğayla buluşmak isteyenler için mükemmel bir seçenek.Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi

Misafirlerin Görüşleri

Hafta sonları fırsat buldukça ailesiyle Sünnet Gölü’ne geldiğini belirten Gökhan Karabatman, "Elimizden geldiğince böyle alanlara gelmeye çalışıyoruz. Gayet sessiz bir yer. Zaten Göynük 'sakin şehir' unvanına sahip. Buraya geldiğimiz için çok mutluyuz. Temiz ve sakin olması bizi cezbediyor. Ailemizle birlikte piknik yapabileceğimiz yerler mevcut. Herkesin gelmesini tavsiye ediyoruz," diyor.Sakin Şehir Göynük'te doğayla buluşun! Sünnet Gölü'nün büyüleyici atmosferi

# doğa, tarih

06 May 2024 - 13:55 Bolu/ Göynük- Gündem

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