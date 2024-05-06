Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!



Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Özenginler Sitesi sakinleri apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini fark etti. Duyarlı vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, apartmana ulaşarak anne kedi ve dört yavrusunun havalandırma boşluğuna düştüğünü tespit etti.

Mahsur Kalan Kedi Ailesine Kurtarma Operasyonu

İtfaiye ekipleri, kedi ailesini güvenli bir şekilde kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Havalandırma boşluğundaki kedi ailesine ulaşmak için çevredeki duvarları dikkatlice kırarak bir delik açtılar. Ekipler, mahsur kalan anne kedi ve yavrularını zarar vermeden sepet içerisine yerleştirerek çıkardı. Yaklaşık bir saat süren titiz çalışmanın ardından, kurtarılan kediler sepet içinde doğal ortama salındı.

Kediler Güvenli Bir Şekilde Serbest Bırakıldı

Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunu kontrol etti. Ardından kedi ailesini doğal ortamlarına salan ekipler, hayvanların güvenliğine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Özenginler Sitesi sakinleri ise hızlı ve etkin müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.