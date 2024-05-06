06 May 2024 - 14:18- Gündem G:

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde, apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan anne kedi ve dört yavrusu itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Kediler sağlık kontrolü sonrası doğal ortamlarına salındı.

İhlas Haber Ajansı
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Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi! mask
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!
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Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi’nde gerçekleşen olayda, Özenginler Sitesi sakinleri apartmanın havalandırma boşluğundan gelen kedi seslerini fark etti. Duyarlı vatandaşlar, itfaiye ekiplerine durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, apartmana ulaşarak anne kedi ve dört yavrusunun havalandırma boşluğuna düştüğünü tespit etti.

Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!

Mahsur Kalan Kedi Ailesine Kurtarma Operasyonu

İtfaiye ekipleri, kedi ailesini güvenli bir şekilde kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Havalandırma boşluğundaki kedi ailesine ulaşmak için çevredeki duvarları dikkatlice kırarak bir delik açtılar. Ekipler, mahsur kalan anne kedi ve yavrularını zarar vermeden sepet içerisine yerleştirerek çıkardı. Yaklaşık bir saat süren titiz çalışmanın ardından, kurtarılan kediler sepet içinde doğal ortama salındı.
Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!

Kediler Güvenli Bir Şekilde Serbest Bırakıldı

Kurtarma operasyonunun başarıyla tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri, anne kedi ve yavrularının sağlık durumunu kontrol etti. Ardından kedi ailesini doğal ortamlarına salan ekipler, hayvanların güvenliğine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Özenginler Sitesi sakinleri ise hızlı ve etkin müdahale için itfaiye ekiplerine teşekkür etti.Havalandırma boşluğunda mahsur kalan hayvan ürpertti! Gören kaçışmaya başladı, itfaiye ekipleri mücadele verdi!

# karabük

06 May 2024 - 14:18 Karabük/ Safranbolu- Gündem

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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