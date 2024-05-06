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Bolu vefat edenler.. 06 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

Bolu’da 06 Mayıs 2024 Bugün 5 kişi hayatını kaybetti. İşte Bolu’da günün vefat defin listesi…

Esra Perçin
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Bolu vefat edenler.. 06 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi... mask
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İSMAİL CANATAN

Akpınar Mahallesi halkından, Müzeyyen CANATAN’ın eşi, Murat ve Ali CANATAN, Aysel ERDOĞAN, Nihal GÜLEN’in babaları, Ülviye ve İlknur CANATAN, Ercan ERDOĞAN, Sezai GÜLEN’in kayınbabaları, Yukarı Çarşı esnaflarından;

Cenazesi bugün Çıkınlar Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.

İRFAN TELKEŞ

Mudurnu İlçesi Samat Köyü halkından, eski Abant Turban Otel’nden emekli;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samat Köyü mezarlığına defnedilecektir.

MEHMET ALİ KAPUCUOĞLU

Nazlı ve Cevdet KAPUCUOĞLU’nun oğulları;

Cenazesi bugün Fatih Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Sağlık Mahallesi Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.

MAHMUT DİNÇER

Kuzörenemirler Köyü halkından;

Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kuzörenemirler Köyü mezarlığına defnedilecektir.

YURDAGÜL ŞİMŞEK

Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Düzce Gölyaka merkez mezarlığına defnedilecektir.

# düzce, mudurnu

06 May 2024 - 14:50 - Gündem

Mahreç  Esra Perçin

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