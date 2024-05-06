Bolu vefat edenler.. 06 Mayıs 2024 tarihinde günün vefat ve defin listesi...

İSMAİL CANATAN
Akpınar Mahallesi halkından, Müzeyyen CANATAN’ın eşi, Murat ve Ali CANATAN, Aysel ERDOĞAN, Nihal GÜLEN’in babaları, Ülviye ve İlknur CANATAN, Ercan ERDOĞAN, Sezai GÜLEN’in kayınbabaları, Yukarı Çarşı esnaflarından;
Cenazesi bugün Çıkınlar Mahallesi Camii’nde kılınacak, öğle ve cenaze namazından sonra Çığırtkanlar Mezarlığına defnedilecektir.
İRFAN TELKEŞ
Mudurnu İlçesi Samat Köyü halkından, eski Abant Turban Otel’nden emekli;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Mudurnu Samat Köyü mezarlığına defnedilecektir.
MEHMET ALİ KAPUCUOĞLU
Nazlı ve Cevdet KAPUCUOĞLU’nun oğulları;
Cenazesi bugün Fatih Camii’nde kılınacak, ikindi ve cenaze namazından sonra Sağlık Mahallesi Dodurga Mezarlığına defnedilecektir.
MAHMUT DİNÇER
Kuzörenemirler Köyü halkından;
Cenazesi bugün öğle namazından sonra Kuzörenemirler Köyü mezarlığına defnedilecektir.
YURDAGÜL ŞİMŞEK
Cenazesi bugün ikindi namazından sonra Düzce Gölyaka merkez mezarlığına defnedilecektir.
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.