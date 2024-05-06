Eski Manken Yeşim Erçetin’in eşi Fevzi Kardeseci banyoda ölü bulundu

Eski manken Yeşim Erçetin, iki yıl önce nikâh masasına oturduğu eşi Fevzi Kardeseci’nin cansız bedeniyle banyoda karşılaştı. Amerika’ya yerleşen çiftin evliliğinde yaşanan sorunlar son dönemde gündeme gelmişti. Erçetin, kısa süre önce eşinden şiddet gördüğünü açıklayarak boşanma davası açacağını duyurmuştu.

Boşanma Davası Açma Kararı

Erçetin, son açıklamasında şunları söylemişti: "Kafama vurdu, yüzümü cama çarptım. Sebep kumar. Arkadaşımın evine sığındım, boşanma davası açıyorum..." dedi.

Yaşadığı şiddetin ardından sığındığı arkadaşından destek alan Erçetin, "Şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez. Yaşadığım hikâye trajik. Evliliğimizde sürekli sorunlar yaşadık, ancak severek evlenmiştik," diye ekledi.

Ani Kaybın Ardından Duygusal Veda

Dün sosyal medya hesabından eşinin vefatını duyuran Erçetin, üzüntüsünü şu sözlerle ifade etti: "Yeminimizi tuttuk, iyi gün ve kötü günümüzde beraberdik. Canım kocam gidişin çok ani oldu…" taziyede bulunanlara teşekkür ederken, acısının çok büyük olduğunu belirtti. Fevzi Kardeseci’nin banyoda başını mermer zemine çarparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Bu trajik olay sonrası Erçetin, sosyal medya üzerinden paylaşımlarla üzüntüsünü dile getirirken, taziye dileklerini kabul etmeye devam ediyor.