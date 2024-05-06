Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Yasemin Kay Allen, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Kadrosunda

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna katılıyor. 12. bölümden itibaren ekrana gelecek olan Allen, Dora Ersoy adlı cesur iş kadını rolünü üstlenecek​

Yeni Karakter Dora Ersoy

Dora, iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan ve özgür ruhlu bir karakter. Allen'ın katılımıyla, diziye yeni bir soluk geleceği tahmin ediliyor.

Diğer Konuk Oyuncular

Bir diğer konuk oyuncu olarak, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun 11. bölümde Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gittiği köyde muhtar Hasibe karakterini canlandıracağı açıklandı​

Yapım Ekibi ve Kadro

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak başrolleri paylaşırken, hikaye Ayça Üzüm tarafından kaleme alınıyor. Yeni oyuncuların katılımı, diziyi izleyiciler için daha da ilgi çekici hale getirecek​