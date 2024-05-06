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Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Bahar dizisine heyecan katacak gelişme: Sürpiz kadın oyuncu, Dora Ersoy karakteriyle dizinin 12. bölümünden itibaren izleyicilerle buluşacak.

Esra Perçin
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Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim? mask
Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?
Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?
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Yasemin Kay Allen, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Kadrosunda

Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna katılıyor. 12. bölümden itibaren ekrana gelecek olan Allen, Dora Ersoy adlı cesur iş kadını rolünü üstlenecek​ 

Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Yeni Karakter Dora Ersoy

Dora, iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan ve özgür ruhlu bir karakter. Allen'ın katılımıyla, diziye yeni bir soluk geleceği tahmin ediliyor.Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Diğer Konuk Oyuncular

Bir diğer konuk oyuncu olarak, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun 11. bölümde Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gittiği köyde muhtar Hasibe karakterini canlandıracağı açıklandı​ Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Yapım Ekibi ve Kadro

MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak başrolleri paylaşırken, hikaye Ayça Üzüm tarafından kaleme alınıyor. Yeni oyuncuların katılımı, diziyi izleyiciler için daha da ilgi çekici hale getirecek​

06 May 2024 - 15:11 - Olay Entrika

Mahreç  Esra Perçin

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