Bahar dizisinin kadrosuna yeni katılacak kadın oyuncu kim?

Yasemin Kay Allen, Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın? Kadrosunda
Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen, Show TV'nin sevilen dizisi Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın kadrosuna katılıyor. 12. bölümden itibaren ekrana gelecek olan Allen, Dora Ersoy adlı cesur iş kadını rolünü üstlenecek
Yeni Karakter Dora Ersoy
Dora, iş dünyasında cesur adımlarıyla tanınan ve özgür ruhlu bir karakter. Allen'ın katılımıyla, diziye yeni bir soluk geleceği tahmin ediliyor.
Diğer Konuk Oyuncular
Bir diğer konuk oyuncu olarak, komedyen Yasemin Sakallıoğlu'nun 11. bölümde Peran Vakıf Hastanesi doktorlarının gittiği köyde muhtar Hasibe karakterini canlandıracağı açıklandı
Yapım Ekibi ve Kadro
MF Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği ve Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu dizide, Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak başrolleri paylaşırken, hikaye Ayça Üzüm tarafından kaleme alınıyor. Yeni oyuncuların katılımı, diziyi izleyiciler için daha da ilgi çekici hale getirecek
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Yorum yazarak Bolu Olay Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Olay hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Olay editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Olay değil haberi geçen ajanstır.