Gelişen otomobil teknolojisi, sürüş güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla yeni zorunluluklar getiriyor. 7 Temmuz 2024'ten itibaren geçerli olacak yeni düzenlemeyle, araçlarda yer alması zorunlu hale gelecek 10 yeni özellik duyuruldu. Araç sahipleri, bu düzenlemeye uymayan araçlarını trafiğe çıkaramayacak veya tescil ettiremeyecek.

İşte zorunlu olacak güvenlik özellikleri:

Acil Durum Frenleme Asistanı: Otomatik frenleme sistemi, acil durumlarda aracı hızlı ve güvenli bir şekilde durdurmaya yardımcı olur.

Sürücü Yorgunluk Algılama Sistemi: Uzun süreli yolculuklarda sürücünün yorgunluğunu tespit eden bu sistem, mola verilmesi gerektiğini hatırlatır.

Alkol Kilidi Hazırlığı: Sürücünün alkol testi sonucu belirli bir eşiğin üzerindeyse aracı çalıştırmayan bir sistem.

Kaza Veri Kaydedicisi: Kaza sırasında veya hemen öncesinde aracın hızını, fren durumunu ve diğer önemli bilgileri kaydeder.

Ani Frende Otomatik Yanan Flaşörler: Acil frenleme sırasında flaşörlerin otomatik olarak yanması, arkadan gelen sürücülere uyarı gönderir.

Önden Çarpmada Yaya Koruması İçin Safety Glass Ön Cam: Çarpışma anında yaya koruma özellikli ön cam kullanımı zorunlu hale geliyor.

Akıllı Hız Yardımı ve Trafik İşareti Algılama Sistemi: Hız sabitleme ve trafik işaretlerini algılama fonksiyonlarıyla hız sınırlarının aşılması engellenir.

Şerit Takip Asistanı: Aracın şeritten çıkması durumunda uyarı verir ve gerektiğinde direksiyon müdahalesi yapar.

Geri Görüş Kamerası veya Arka Park Mesafe Sensörü: Geri manevralarda güvenliği artırmak için geri görüş kamerası veya arka park sensörü zorunlu hale getirildi.

Otobüs ve Kamyonlarda Kör Nokta Belirleme Teknolojisi: Büyük araçlar için getirilen bu teknoloji, kör noktaları daha iyi belirler ve uyarı sinyalleriyle çarpışmaların önüne geçer.

Maliyet ve Uyum Zorlukları

Bu özelliklere sahip olmayan araçlar 7 Temmuz 2024'ten sonra tescil edilip satılamayacak. Araç sahiplerinin bu düzenlemeye uyum sağlaması ve gerekli güvenlik ekipmanlarını araçlarına takmaları önemlidir. Bu yeni güvenlik özellikleri araç fiyatlarını artırabileceği için maliyetleri de etkileyebilir.

Artan Güvenlik Standartları

Bu yeni düzenleme, trafikteki güvenlik standartlarını yükseltmeyi ve kazaların sayısını azaltmayı hedeflemektedir. Özellikle ticari araçlarda getirilen zorunluluklar, yaya ve bisikletli güvenliğini de artırarak, olumsuz durumların önüne geçmeyi amaçlamaktadır.

Otobüs ve Kamyonlarda Ek Zorunluluklar

Otobüsler ve kamyonlar için zorunlu olacak ek güvenlik önlemleri:

Kör Nokta Teknolojisi: Kör noktaları daha iyi belirlemeye yönelik teknolojiler sayesinde büyük araçlar, yan şeritlerdeki araçları daha iyi fark edebilecek.

Yaya ve Bisikletli Uyarıları: Yayalar ve bisikletlilerle çarpışmaları önlemek için uyarılar sunulacak.

Lastik Basıncı İzleme Sistemleri: Araçlardaki lastik basıncı seviyesini sürekli izleyerek sürücülere düşük basınçla ilgili uyarı verir.

Yeni düzenleme, yollardaki tüm araç sahipleri için geçerli olacak ve güvenlik standartlarını artıracak. Araç sahipleri, bu ekipmanları zamanında araçlarına entegre ederek yollardaki güvenlik standartlarına katkıda bulunabilir.