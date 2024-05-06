Sinema Genel Müdürü Birol Güven'den kendine eleştiri: "Bugün yazsam, aynı şekilde yazmazdım"

Uluslararası Turan Film Festivali’ne Katılım

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Ege Üniversitesi ve TÜRKSOY'un desteğiyle düzenlenen Uluslararası Turan Film Festivali'nde düzenlenen söyleşiye katıldı. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin'in moderatörlüğündeki etkinlikte, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı. Film yapımcısı, senarist ve yönetmen Güven, genç iletişimcilerle buluşarak sinema ve dizi sektörüyle ilgili tecrübelerini paylaştı.

Gündelik Hayat ve İzlenimlerin Yansıması

Sinema ve dizi sektöründe gündelik hayatı anlatmanın önemine değinen Güven, "Seksenler" dizisiyle geçmişi, "Çocuklar Duymasın" dizisiyle bugünü yansıttığını söyledi. Ancak televizyon kanallarının gelecek odaklı senaryolar istemediğini belirtti.

Yapay Zekanın Etkisi ve Sektörün Geleceği

Güven, yapay zekanın sektör üzerindeki etkisine değindi: "Yapay zekayı çok iyi kullananlar, kullanmayanların önüne geçecek. İşimizi yapay zekanın kendisi değil, onu verimli kullananlar elimizden alacak." Bilginin internette eşit erişimle bulunduğuna dikkat çekerek yapay zekanın gelecekte tüm meslekleri şekillendireceğini vurguladı.

"Bugünkü Akılla, Aynı Yapımları Yapmazdım"

Bugüne kadar 54 dizi ve 11 film yaptığını söyleyen Güven, "Hiçbirini seyredemiyorum, beğenmiyorum. Bugün yazsam, aynı şekilde yazmam. O dönemin doğrusu, bugünün değil. İzmirli filozof Heraklitos’un dediği gibi 'aynı nehirde iki kez yıkanılmaz,' bugünkü aklımla tekrar dünyaya gelsem hiçbirini aynı yapmazdım," dedi.